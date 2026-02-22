رغم الحراك الانتخابي.. أجواء سلبية خلف الكواليس

في وقت تتكثف فيه المؤشرات الشكلية على اقتراب الاستحقاق النيابي من خلال حركة الترشيحات وبناء التحالفات، كشفت شخصية سياسية بارزة أنّ المعطيات الجدية لا تزال مغايرة لهذا الانطباع.

وبحسب هذه الشخصية، فإن أي نقاش حاسم حول موعد الانتخابات لم ينضج بعد داخل الكواليس السياسية.



وأضافت أنّ تواصلاً حصل مع أحد السفراء المعنيين بمتابعة الملف الانتخابي أشار فيه إلى مناخ أميركي يميل إلى عدم استعجال إجراء الانتخابات في المرحلة الراهنة.

ويستند هذا التقدير، وفق ما نُقل، إلى قراءة تفيد بأن " " ما زال يحافظ على ثقله الشعبي، بل إن دراسة ميدانية غير متداولة إعلامياً تُظهر احتمال ارتفاع مستوى التعبئة داخل بيئته، خصوصاً في ظل ما تعتبره هذه البيئة محاولات تضييق وإقصاء متزايدة.



وتشير الأوساط نفسها إلى أنّ الصورة النهائية للاستحقاق لم تُحسم بعد، وأن المسار سيبقى مرتبطاً بتوازنات داخلية دقيقة وحسابات خارجية متشابكة في المرحلة المقبلة.





