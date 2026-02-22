تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تبديلات حكومية ربطاً بالتأجيل
|
22-02-2026
أشار مصدر سياسي مطّلع على العمل والأداء الحكومي إلى أنّه في حال تمّ تأجيل الانتخابات النيابية، فمن المحتمل أن يشهد
مجلس الوزراء
تبديلات تطال عدداً من الوزراء.
ولفت المصدر إلى وجود سببين لهذا التوجّه: الأول سياسي، يرتبط بطبيعة المرحلة المقبلة في حال حصول التأجيل وما قد يستتبعه من إعادة تموضع داخل الحكومة. أما السبب الثاني فمرتبط بظروف بعض الوزراء الشخصية، إذ إنّ عدداً منهم علّق أعماله الخاصة وتفرّغ للمهمة الوزارية على أساس أنّ عمر الحكومة يمتد حتى أيار المقبل فقط.
أضاف المصدر أنّ أي تمديد طويل الأمد قد يدفع هؤلاء إلى طلب استبدالهم، للعودة إلى أعمالهم الخاصة، خصوصاً إذا طال أمد
المرحلة الانتقالية
إلى ما بعد المهل المتوقعة سابقاً.
