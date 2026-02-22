تبديلات حكومية ربطاً بالتأجيل

أشار مصدر سياسي مطّلع على العمل والأداء الحكومي إلى أنّه في حال تمّ تأجيل الانتخابات النيابية، فمن المحتمل أن يشهد تبديلات تطال عدداً من الوزراء.



ولفت المصدر إلى وجود سببين لهذا التوجّه: الأول سياسي، يرتبط بطبيعة المرحلة المقبلة في حال حصول التأجيل وما قد يستتبعه من إعادة تموضع داخل الحكومة. أما السبب الثاني فمرتبط بظروف بعض الوزراء الشخصية، إذ إنّ عدداً منهم علّق أعماله الخاصة وتفرّغ للمهمة الوزارية على أساس أنّ عمر الحكومة يمتد حتى أيار المقبل فقط.



أضاف المصدر أنّ أي تمديد طويل الأمد قد يدفع هؤلاء إلى طلب استبدالهم، للعودة إلى أعمالهم الخاصة، خصوصاً إذا طال أمد إلى ما بعد المهل المتوقعة سابقاً.





