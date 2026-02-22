تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ماذا طرح "التيار" على "حزب الله"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-02-2026
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنقل مصادر مطلعة على أجواء "
حزب الله
" إنَّ الأخير تلقى "شروطاً صعبة" من "
التيار الوطني الحر
" بشأن أي تحالفاتٍ مرتقبة خلال الانتخابات النيابية المُقبلة، علماً أن "التقارب" بين الطرفين سيكونُ "يتيماً" ولن يكون كما الدورات السابقة، وذلك في حال حصل علناً.
وتقول المصادر على أنّ التسهيلات التي كان يحصلُ عليها رئيس "
التيار
"
جبران باسيل
من الحزب، لم تعد موجودة، مشيرة إلى أن هناك فكرة طُرحت من "التيار" تفيد بأنه في حال أراد التحالف مع "الحزب" في
جبيل
، فإن ذلك يجب أن يكون عبر شخصيّة "غير حزبيّة".
المسألةُ هذه يعتبرها "حزب الله" غير مقبولة، في حين أنَّ الترتيبات
الانتخابية
لناحية الترشيحات ستكشفُ كيف سيرسم الحزب مساره مع "التيار" في مختلف الدوائر الانتخابية.
