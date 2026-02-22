ماذا طرح "التيار" على "حزب الله"؟

تنقل مصادر مطلعة على أجواء " " إنَّ الأخير تلقى "شروطاً صعبة" من " " بشأن أي تحالفاتٍ مرتقبة خلال الانتخابات النيابية المُقبلة، علماً أن "التقارب" بين الطرفين سيكونُ "يتيماً" ولن يكون كما الدورات السابقة، وذلك في حال حصل علناً.



وتقول المصادر على أنّ التسهيلات التي كان يحصلُ عليها رئيس " " من الحزب، لم تعد موجودة، مشيرة إلى أن هناك فكرة طُرحت من "التيار" تفيد بأنه في حال أراد التحالف مع "الحزب" في ، فإن ذلك يجب أن يكون عبر شخصيّة "غير حزبيّة".



المسألةُ هذه يعتبرها "حزب الله" غير مقبولة، في حين أنَّ الترتيبات لناحية الترشيحات ستكشفُ كيف سيرسم الحزب مساره مع "التيار" في مختلف الدوائر الانتخابية.