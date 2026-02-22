تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
هاشم: كلام هاكابي رسالة تحمل التوافق الأميركي - الاسرائيلي حول الاستراتيجية المشتركة
Lebanon 24
22-02-2026
|
04:05
استنكر عضو كتلة "التنمية والتحرير"
النائب قاسم هاشم
تصريح سفير
الولايات المتحدة
الاميركية في اسرائيل مايك هاكابي، والذي قال إنه لا يرى مانعاً باستيلاء
إسرائيل
على منطقة
الشرق الأوسط
بأكملها.
وذكر هاشم أنّ كلام هاكابي هو "تأكيد
على الشراكة المتماهية بين الكيان الاسرائيلي والادارة الأميركية واحتضان كامل للعدوانية والهمجية التي يرتكبها
الصهاينة
بحق أوطاننا والامة بكل مستوياتها الإجرامية، وصولاً لتكريس منطق الهيمنة والسيطرة وانهاء وجود المنطقة العربية من الوجدان".
وأضاف: "كلام هاكابي لم يأتِ عن عبث بل رسالة تحمل التوافق الأميركي الاسرائيلي حول الاستراتيجية المشتركة يوم بدأ التلويح بالمناطق الاقتصادية والعازلة من غزة الى
لبنان
فالضفة إلى ما هو أوسع لوضع الاطماع الاسرائيلية موضع التنفيذ في اللحظة المناسبة".
وأردف: "يبقى السؤال الاساسي كيف سيكون الرد العربي على هذه الشارة التي تستهدفهم حتى بالوجود، وهل يستفيق البعض ليدرك ان شعارات الكيان وخطوات النفاق التي ظاهرها اتفاقات حسن نوايا ما هي الا مسار للاستسلام والتطويع والاخضاع والخنوع آن الاوان ليدرك الجميع ان استهداف قطر هنا وقطر هنا انما سيطال الجميع بل انه مقدمة لمرحلة النهاية".
