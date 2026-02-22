هاشم: كلام هاكابي رسالة تحمل التوافق الأميركي - الاسرائيلي حول الاستراتيجية المشتركة

استنكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" تصريح سفير الاميركية في اسرائيل مايك هاكابي، والذي قال إنه لا يرى مانعاً باستيلاء على منطقة بأكملها.

وذكر هاشم أنّ كلام هاكابي هو "تأكيد على الشراكة المتماهية بين الكيان الاسرائيلي والادارة الأميركية واحتضان كامل للعدوانية والهمجية التي يرتكبها بحق أوطاننا والامة بكل مستوياتها الإجرامية، وصولاً لتكريس منطق الهيمنة والسيطرة وانهاء وجود المنطقة العربية من الوجدان".





وأضاف: "كلام هاكابي لم يأتِ عن عبث بل رسالة تحمل التوافق الأميركي الاسرائيلي حول الاستراتيجية المشتركة يوم بدأ التلويح بالمناطق الاقتصادية والعازلة من غزة الى فالضفة إلى ما هو أوسع لوضع الاطماع الاسرائيلية موضع التنفيذ في اللحظة المناسبة".