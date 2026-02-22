تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هاشم: كلام هاكابي رسالة تحمل التوافق الأميركي - الاسرائيلي حول الاستراتيجية المشتركة

Lebanon 24
22-02-2026 | 04:05
A-
A+
هاشم: كلام هاكابي رسالة تحمل التوافق الأميركي - الاسرائيلي حول الاستراتيجية المشتركة
هاشم: كلام هاكابي رسالة تحمل التوافق الأميركي - الاسرائيلي حول الاستراتيجية المشتركة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استنكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم تصريح سفير الولايات المتحدة الاميركية في اسرائيل مايك هاكابي، والذي قال إنه لا يرى مانعاً باستيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
 
 
وذكر هاشم أنّ كلام هاكابي هو "تأكيد على الشراكة المتماهية بين الكيان الاسرائيلي والادارة الأميركية واحتضان كامل للعدوانية والهمجية التي يرتكبها الصهاينة بحق أوطاننا والامة بكل مستوياتها الإجرامية، وصولاً لتكريس منطق الهيمنة والسيطرة وانهاء وجود المنطقة العربية من الوجدان".


وأضاف: "كلام هاكابي لم يأتِ عن عبث بل رسالة تحمل التوافق الأميركي الاسرائيلي حول الاستراتيجية المشتركة يوم بدأ التلويح بالمناطق الاقتصادية والعازلة من غزة الى لبنان فالضفة إلى ما هو أوسع لوضع الاطماع الاسرائيلية موضع التنفيذ في اللحظة المناسبة".
 
 
وأردف: "يبقى السؤال الاساسي كيف سيكون الرد العربي على هذه الشارة التي تستهدفهم حتى بالوجود، وهل يستفيق البعض ليدرك ان شعارات الكيان وخطوات النفاق التي ظاهرها اتفاقات حسن نوايا ما هي الا مسار للاستسلام والتطويع والاخضاع والخنوع آن الاوان ليدرك الجميع ان استهداف قطر هنا وقطر هنا انما سيطال الجميع بل انه مقدمة لمرحلة النهاية".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاشم عن كلام وزير الخارجية: يتجاوز حدود الوقاحة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جي دي فانس عن غرينلاند: على قادة أوروبا أن يأخذوا كلام ترامب على محمل الجدّ
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هاكابي: لا خطط أميركية أو إسرائيلية حاليًا لشنّ هجوم على إيران
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
افرام: كلام نعيم قاسم كارثة على لبنان والعيش المشترك
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

النائب قاسم هاشم

الشرق الأوسط

الصهاينة

الاميركي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-02-22
Lebanon24
07:49 | 2026-02-22
Lebanon24
07:38 | 2026-02-22
Lebanon24
07:13 | 2026-02-22
Lebanon24
07:02 | 2026-02-22
Lebanon24
06:41 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24