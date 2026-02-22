تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر

Lebanon 24
22-02-2026 | 12:00
A-
A+

إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ربطت دوائر أمنية في تل أبيب بين تصعيد إسرائيل في لبنان، واقتراب مواجهة عسكرية محتملة مع إيران، مشيرة إلى إدراك ثلاثية إسرائيل، و"حزب الله"، وإيران، إمكانية تحويل الساحة اللبنانية إلى ميدان قتال موازٍ لنظير متوقع في العمق الإيراني، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت مصادر عبرية إن بلورة الرؤية الثلاثية تجسَّدت في تحركات صاروخية ووسائل قتالية غير تقليدية أخرى لحزب الله في جنوب لبنان، وضم طهران ضباطا من الحرس الثوري إلى صفوف الحزب، ثم تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني. 

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هذه التطورات تدفع نحو احتمال نشوب صراع إقليمي مزدوج الجبهات؛ فبينما تتجه الأنظار نحو الجبهة الإيرانية ونظيرتها الإسرائيلية، تحسبًا لهجوم أمريكي وشيك على نظام خامنئي، تتحوَّط إسرائيل إزاء إمكانية خلق "حزب الله" وإيران جبهة موازية في الجنوب اللبناني.

ولقمع الجبهة اللبنانية المفترضة، شنت إسرائيل هجومًا مضادًا على لبنان مساء الجمعة الماضي، استهدف أحدهما غور لبنان والآخر مدينة صيدا.

وفي حين أسفر الهجوم عن مقتل قيادات بارزة من "حزب الله"، و"حماس"، اكتفى الحزب ببيانات مقتضبة حول الضربات التي استهدفت عناصره، في إطار سياسته الرامية إلى فرض وقف إطلاق النار.

ووفقًا لصحيفة "غلوبز" العبرية، تتابع إسرائيل الأحداث في لبنان منذ فترة طويلة في محاولة لفهم موقف "حزب الله": هل سيختار الانضمام إلى القتال، وإن فعل، فإلى أي مدى. 
ومع ذلك، يؤشر الواقع إلى مواجهة "حزب الله" عدة خيارات في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا على إيران. أولها: إعلان الدعم علنًا، من دون الدخول في جولة قتال مع إسرائيل، كما فعل خلال عملية "الأسد الصاعد" في حزيران الماضي. والثاني: الانضمام إلى جولة قتالية محدودة ضد إسرائيل؛ إلا أن هذا الخيار وفقًا لتقديرات تل أبيب ينطوي على مخاطرة بالنسبة للحزب، لأن "الرد الإسرائيلي المتوقع سيكون قاسيًا".

ويكمن الخيار الثالث في خوض "حزب الله" قتالا شاملا ضد إسرائيل، باستخدام جميع منظومات الصواريخ والمسيَّرات التي لا تزال بحوزته.

ويثير هذا السيناريو مخاوف كبيرة في لبنان، حيث أعلنت إسرائيل بالفعل أنها سترد بقوة، بما في ذلك العاصمة اللبنانية.

إلا أن مؤشرات الربط بين حرب محتملة ضد إيران، وتصعيد إسرائيل على الجبهة اللبنانية، تكاملت إلى حد كبير خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما في ظل تسريبات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أكدت "انتقال قيادة "حزب الله" إلى ضباط في الحرس الثوري الإيراني، وصل بعضهم أخيرًا إلى لبنان، وسط احتمالات استهداف إيران عسكريًا، سواء من خلال الولايات المتحدة أو إسرائيل". 


وتزامنًا مع ذلك، زادت اجتماعات "حزب الله" على مستوى القيادات العليا، تأهبًا لحرب محتملة ضد إسرائيل، وانطلاقًا من تقييمات في تل أبيب تؤكد "ممارسة إيران ضغوطًا على "حزب الله" للانضمام إليها حال اندلاع الحرب.

وتشي معلومات نقلتها الصحيفة العبرية عن مصادر مسؤولة بأن "الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، كانت "مقدمة" لعملية عسكرية إسرائيلية، يمكن تنفيذها تزامنًا مع هجوم ضد إيران".

وعززت صحيفة "معاريف" ازدواجية الجبهة الإيرانية، وانتقال جانب منها إلى جنوب لبنان، مشيرة إلى أن إشراك البحرية الإسرائيلية في شن ضربات مكثفة على معاقل "حزب الله"، يؤكد تأهب تل أبيب لساعة صفر الحرب الإيرانية، وما ينطوي عليها من تبعات خطيرة على خط التماس اللبناني الإسرائيلي.

وأضافت: "إسرائيل قررت تفعيل قوتها البحرية بنطاق أوسع في لبنان وجبهات أخرى في حال انشغال قواتها الجوية بنشاط عملياتي في إيران، أو في الدفاع عن سماء إسرائيل".

وكان الهدف من الهجوم الذي شنته سفينة حربية إسرائيلية على معاقل "حزب الله" في جنوب لبنان، مساء الجمعة الماضي، توجيه رسالة إلى جميع وكلاء إيران، مفادها أن "الجيش الإسرائيلي قادر على مهاجمة أهداف إرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ليس فقط عبر ذراعه الاستراتيجية، وهي سلاح الجو"، وفق "معاريف". (ارم نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أسود الجنوب" و"النسر الذهبي" على أهبة الاستعداد... هل دقّت ساعة الصفر؟
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 22:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا مستمرة في عدوانها على أوكرانيا ولا تسعى إلى السلام بل تصعد هجماتها
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 22:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قسد: تركيا تصعّد هجماتها عبر «عصابات متأثرة بداعش» لكسر إرادة شعبنا
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 22:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حشد أميركي في المنطقة وإسرائيل تترقب "ساعة الصفر" ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 22:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-02-22
Lebanon24
14:10 | 2026-02-22
Lebanon24
14:06 | 2026-02-22
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22
Lebanon24
13:53 | 2026-02-22
Lebanon24
11:42 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24