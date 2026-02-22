تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قلق لبناني من سيناريو حرب إسرائيلية استباقية ولا ضمانات أميركية

Lebanon 24
22-02-2026 | 22:36
A-
A+
قلق لبناني من سيناريو حرب إسرائيلية استباقية ولا ضمانات أميركية
قلق لبناني من سيناريو حرب إسرائيلية استباقية ولا ضمانات أميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": تأتي الضربات الإسرائيلية التي نفذت في البقاع بحسب مصادر دبلوماسية ترجمة لقرار إسرائيلي بأن الحرب مع إيران ستشمل لبنان وتتركز ضد الحزب من شمال الليطاني إلى البقاع لتحييد الصواريخ، من دون أن يعني ذلك توغلاً برياً.
تسعى إسرائيل وفق ما تكشف المصادر إلى إقناع الولايات المتحدة بتوجيه ضربات على إيران تواكب المفاوضات، على أن تشمل حلفاء طهران أو أذرعها خصوصاً في لبنان، حيث تريد فرض وقائع نهائية جنوباً، وفي منطقة البقاع التي تعتبرها خزان قوة الحزب الصاروخية ومسيراته، فتحول لبنان مسرحاً لعملياتها وتبرر لواشنطن بأنها ضربات استباقية قد تتوسع عند انسداد المفاوضات، لشل قدرات الحزب.الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الطلب من الأميركيين والفرنسيين ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها ومنع التصعيد. يتخوف لبنان من تطورات دراماتيكية قد تأخذ المنطقة نحو الحرب، ما ينعكس سلباً على مؤتمر دعم الجيش في باريس، واشتداد الضغوط في ملف السلاح، يتعامل "حزب الله" مع الأمور وكأن الحرب واقعة، إذ أن رفضه لتسليم السلاح شمال الليطاني، ومجاهرته باستعادة قوته يندرج ضمن الصراع بين إيران وأميركا. فالحزب يحتفظ بسلاحه للانخراط في الحرب إذا نشبت ووصلت إلى مرحلة تهدد النظام. ويسرب الإعلام الإسرائيلي سيناريوهات عسكرية جديدة لجيش الاحتلال تتأرجح بين ضربات واسعة لمواقع الحزب شمال الليطاني، وبين عمليات برية محدودة، فيما يربط "حزب الله" مصيره بالوضع الإيراني، ويضع سلاحه تحت تصرفه، ويضع الدولة تحت الضغوط الخارجية، ما يعرّض البلد لشتى الأخطار والانهيارات.    
وكتب حمزة الخنسا في" الاخبار": لا يهدأ أزيز طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء بيروت وضاحيتها الجنوبية، وعلى طول الطرق المؤدية إلى البقاع والجنوب. وليس التحليق المكثف والمستفز لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية امتداداً عشوائياً للمعركة، بل هو في جوهره «هروب تكتيكي» من إخفاق بري لا يزال يلقي بظلاله على هيئة الأركان الإسرائيلية. فقد أثبتت معارك عام 2024 أن الجيش الإسرائيلي، رغم تفوقه التكنولوجي الهائل، لا يزال أسير «عقدة فينوغراد»، إذ تكررت أخطاء حرب تموز 2006 بحذافيرها مع أول التحام بري مباشر مع المقاومة.
هذا العجز البري ترافق مع ما وصفته مراكز أبحاث إسرائيلية بـ«العمى الاستخباراتي الميداني». فبحسب تحليلات متطابقة لخبراء عسكريين إسرائيليين، استهلك الجيش الإسرائيلي «بنك أهدافه البشري» خلال الأسابيع الأولى من الحرب. ومع غياب القيادات التاريخية للمقاومة وظهور قيادات ميدانية جديدة غير موثّقة في سجلات شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان»، وجد جيش العدو نفسه يقاتل «أشباحاً» بلا بيانات دقيقة. ولخّص الجنرال الاحتياط إسحاق بريك هذه المعضلة بالحديث عن «تآكل سلاح المشاة والاعتماد المرَضي المفرط على سلاح الجو». وأمام هذا الواقع، لم تجد القيادة الإسرائيلية بداً من «الهروب إلى السماء» لتعويض العجز الأرضي بقوة نارية غاشمة وخوارزميات مبرمجة.
وفي هذا الإطار، تتضح الوظيفة الأخطر لطائرات الاستطلاع، فهي تراقب دورة الحياة الاقتصادية، وترصد مسارات الشاحنات وتدفق الخدمات الأساسية، فيما تتولى الخوارزميات جمع هذه البيانات لتكوين «بنك أهداف اقتصادي». والهدف غير المعلن من هذا الرصد المكثف هو ممارسة «هندسة اجتماعية بالنار» لرفع كلفة الصمود الاجتماعي إلى مستويات غير محتملة قبل إطلاق الرصاصة الأولى. في المحصلة، لم تعد السماء اللبنانية مجرد مسرح لانتهاكات تقليدية للسيادة، بل تحولت إلى ساحة مفتوحة لمعركة سيبرانية واستخباراتية معقدة. تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية على مدار الساعة لتحويل كل نبض على الأرض إلى سلسلة إحداثيات ضمن بنك أهداف جاهز.إلا أن هذا الاستعراض الجوي المتقدم لا يُعدّ بالضرورة دليلاً على تفوق مطلق، بل هو في جوهره «تعويض تكنولوجي» مباشر عن عجز بري مزمن. فكلما عجز سلاح المشاة وفشل الجندي الإسرائيلي في تثبيت السيطرة على الأرض، لجأت القيادة العسكرية إلى السماء، لتتحول «الشراهة الخوارزمية» في بناء بنك الأهداف إلى الوجه الآخر لانكسار الاندفاعة البرية.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصيحة أميركية للبنان ورسالة إسرائيلية استباقية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان الجيش: ورقة لبنانية استباقية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يفعّل اتصالاته لردع العدوان الاسرائيلي وواشنطن ترد: لا ضمانات ولا تطمينات
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصدرين إسرائيليين: إسرائيل تستعدّ لسيناريو اندلاع حرب مع إيران خلال أيام
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-23
Lebanon24
04:57 | 2026-02-23
Lebanon24
04:55 | 2026-02-23
Lebanon24
04:47 | 2026-02-23
Lebanon24
04:42 | 2026-02-23
Lebanon24
04:35 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24