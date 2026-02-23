تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
برّي التقى ميقاتي وبحثا في مستجدات وتطورات الأوضاع العامة
Lebanon 24
23-02-2026
|
10:12
photos
0
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه برّي
في مقر الرئاسة الثانية في
عين التينة
،
الرئيس نجيب ميقاتي
حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في
لبنان
والمنطقة والمستجدات السياسية .
واستقبل
بري
وزير الإتصالات شارل الحاج، في حضور مدير عام هيئة "أوجيرو" أحمد عويدات، حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات وشؤوناً متصلة بقطاع الإتصالات وبرامج عمل الوزارة .
وبعد الظهر استقبل
الرئيس بري
سفير أوستراليا في لبنان أندرو بارنز في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان .
كما كان اللقاء مناسبة لعرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
