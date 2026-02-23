برّي التقى ميقاتي وبحثا في مستجدات وتطورات الأوضاع العامة

واستقبل وزير الإتصالات شارل الحاج، في حضور مدير عام هيئة "أوجيرو" أحمد عويدات، حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات وشؤوناً متصلة بقطاع الإتصالات وبرامج عمل الوزارة .وبعد الظهر استقبل سفير أوستراليا في لبنان أندرو بارنز في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان .كما كان اللقاء مناسبة لعرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.