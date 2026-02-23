"سفر الأميركيين" ممنوع إلى لبنان.. واشنطن تعلن

أكّدت أنها وجّهت أوامر لموظفيها غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة نظرا للوضع الأمني في .



وأشارت إلى أنّ مستوى التحذير من السفر إلى لبنان لا يزال عند المستوى الرابع أي أننا ننصح بعدم السفر.



ولفتت إلى أنّ الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، مشيرة إلى أن بعض المناطق لا سيما القريبة من الحدود تشهد مخاطر متزايدة.

بالتوازي، اعلنت السفارة الاميركية في بيان، عبرحاسابها على منصة "اكس"، انه "في 23 شباط، أصدرت الأميركية قراراً بمغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسرهم، نظراً للوضع الأمني في بيروت. ويُمنع موظفو السفارة الأميركية في بيروت من السفر لأغراض شخصية دون إذن مسبق.



وقد تُفرض قيود سفر إضافية على الموظفين الخاضعين لمسؤولية رئيس البعثة الأمنية، بإشعار قصير أو بدون إشعار، وذلك بسبب تصاعد المخاوف أو التهديدات الأمنية".





وأضافت الوزارة: "نُجري تقييماً مستمراً للوضع الأمني، وبناءً على آخر مراجعة أجريناها، رأينا أنه من تقليص عدد موظفينا إلى الحد الأدنى الضروري".



ولفت البيان إلى أنّ السفارة مستمرة في العمل بطاقمها الأساسي، لافتا إلى أنّ "هذا الإجراء مؤقت، ويهدف إلى ضمان سلامة موظفينا مع الحفاظ على قدرتنا على العمل وتقديم المساعدة للمواطنين الأميركيين".

