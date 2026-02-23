تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"سفر الأميركيين" ممنوع إلى لبنان.. واشنطن تعلن

Lebanon 24
23-02-2026 | 10:50
سفر الأميركيين ممنوع إلى لبنان.. واشنطن تعلن
سفر الأميركيين ممنوع إلى لبنان.. واشنطن تعلن photos 0
أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أنها وجّهت أوامر لموظفيها غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة لبنان نظرا للوضع الأمني في بيروت.

وأشارت إلى أنّ مستوى التحذير من السفر إلى  لبنان لا يزال عند المستوى الرابع أي أننا ننصح بعدم السفر.

ولفتت إلى أنّ الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، مشيرة إلى أن بعض المناطق اللبنانية لا سيما القريبة من الحدود تشهد مخاطر متزايدة.
 
بالتوازي، اعلنت السفارة الاميركية في بيان، عبرحاسابها على منصة "اكس"،  انه "في 23 شباط، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية قراراً بمغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسرهم، نظراً للوضع الأمني في بيروت. ويُمنع موظفو السفارة الأميركية في بيروت من السفر لأغراض شخصية دون إذن مسبق.

وقد تُفرض قيود سفر إضافية على الموظفين الأميركيين الخاضعين لمسؤولية رئيس البعثة الأمنية، بإشعار قصير أو بدون إشعار، وذلك بسبب تصاعد المخاوف أو التهديدات الأمنية".
 
وفي بيان سابق، كانت قد أفادت الخارجية الأميركية عن أنّ واشنطن أمرت بإجلاء عدد من موظفيها غير الأساسيين وأفراد أسرهم المؤهلين، من سفارة الولايات المتحدة في بيروت.

وأضافت الوزارة: "نُجري تقييماً مستمراً للوضع الأمني، وبناءً على آخر مراجعة أجريناها، رأينا أنه من الحكمة تقليص عدد موظفينا إلى الحد الأدنى الضروري".
 
ولفت البيان إلى أنّ السفارة مستمرة في العمل بطاقمها الأساسي، لافتا إلى أنّ "هذا الإجراء مؤقت، ويهدف إلى ضمان سلامة موظفينا مع الحفاظ على قدرتنا على العمل وتقديم المساعدة للمواطنين الأميركيين".
 
لبنان

عربي-دولي

وزارة الخارجية الأميركية

سفارة الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأميركيين

اللبنانية

الاميركي

