تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

برسالة ودولارات.. كيف فتحت إسرائيل أخطر ثغرة داخل "حزب الله"؟

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
23-02-2026 | 13:00
A-
A+
برسالة ودولارات.. كيف فتحت إسرائيل أخطر ثغرة داخل حزب الله؟
برسالة ودولارات.. كيف فتحت إسرائيل أخطر ثغرة داخل حزب الله؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
برسالة واحدة، وبعرض مغر، وبالدولارات، وجوازات السفر والرحلات، هكذا تمكنت إسرائيل خلال الحرب الأخيرة من إحداث أكبر اختراق أمني في صفوف "حزب الله" منذ تأسيسه، لتفرض واقعا جديدًا، بعيدًا عن الصواريخ والغارات والطائرات، وذلك من خلال "العملاء" ودورهم في فتح ثغرات داخل بيئة الصراع. ومع تكرار الضربات الدقيقة واستهداف شخصيات ومواقع شديدة الحساسية، عاد ملف العمالة إلى الواجهة بوصفه أحد المفاتيح التي ساعدت إسرائيل على التوغّل استخباريًا إلى عمق المشهد الميداني.
 
ملف العملاء، وفي حالة الحرب بين "الحزب" وإسرائيل، لا يُمكن أن يُقرأ فقط من زاوية أخلاقية، لا بل تفرض زاوية "أداة الحرب" نفسها وبقوة. فإسرائيل، كأي جهاز استخباراتي يعمل في نزاع طويل ومعقّد، لا تعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل تسعى دائمًا إلى جمع المعلومات البشرية من الداخل. والسبب واضح "المعلومة البشرية تختصر الوقت وتزيد الدقة"، وذلك من خلال صورة، موقع، حركة، اسم، رقم، توقيت، أو حتى ملاحظة صغيرة عن تبدّل مكان أو مسار، حيث قد تتحول داخل غرف التحليل إلى هدف كامل.
 
ما يجعل هذه الظاهرة أكثر خطورة هو أن السقوط في شباك التجنيد لا يحصل دائمًا بطريقة مباشرة. في كثير من الحالات يبدأ الأمر من تواصل يبدو عابرًا، أو عرض مالي، أو طلب بسيط لا يوحي بخلفيته الحقيقية. ثم يتدرّج المسار نحو طلبات أكثر حساسية، إلى أن يجد الشخص نفسه داخل شبكة استخباراتية تستثمر حاجته أو ضعفه أو اندفاعه. وتستفيد إسرائيل في هذا السياق من بيئات مضغوطة اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث يصبح المال عنصر جذب قويًا، خصوصًا في ظل الأزمات المعيشية الحادة. فحين تتراجع فرص العمل ويكبر الضغط المالي، ترتفع قابلية بعض الأفراد للمغامرة أو الانخداع أو تبرير الخطوة لأنفسهم باعتبارها "تفصيلًا محدودًا". لكن الواقع أن العمل الاستخباري يقوم أصلًا على هذا النوع من التدرّج "تفاصيل صغيرة تصنع اختراقًا كبيرًا".
 
أما على مستوى الحرب نفسها، فإن أثر العمالة يتجاوز مسألة تزويد إسرائيل بمعلومة أولية. فالمعلومة البشرية قد تُستخدم لتأكيد ما ترصده الوسائل التقنية، أو لتحديث بنك الأهداف، أو لتقييم نتائج الضربات، أو لملاحقة تحركات لاحقة بعد الاستهداف. وهذا ما يفسّر كيف يمكن للاختراق البشري أن يغيّر مسار المواجهة، ليس فقط عبر كشف هدف واحد، بل عبر تحسين فعالية سلسلة عمليات كاملة.ولذلك، فإن السؤال الأهم ليس فقط "لماذا تلجأ إسرائيل إلى العملاء" بل "لماذا تبقى هذه الأداة فعالة رغم كل التحذيرات". الجواب يبدأ من طبيعة العمل الاستخباري نفسه فـ"الكلفة منخفضة والأثر مرتفع". تجنيد شخص واحد في المكان المناسب قد يوفّر معلومات تعجز عنها الأقمار الصناعية أحيانًا، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالعادات اليومية، أو البيئات الاجتماعية المغلقة، أو التغييرات السريعة في مواقع الإقامة والتحرك. كما أن التجنيد لا يجري دائمًا بصيغة مباشرة وصريحة، بل قد يبدأ بخداع وهوية مزيفة وعرض عمل أو مساعدة مالية أو علاقة افتراضية، ثم ينتقل تدريجيًا إلى طلبات تبدو عادية قبل أن تنكشف حقيقتها.
 
في المقابل، يضع هذا الواقع "حزب الله" وبيئته الحاضنة أمام تحدٍّ بالغ التعقيد. فالمواجهة لم تعد أمنية تقليدية فقط، بل باتت معركة ثقة داخل المجتمع، ومعركة وعي ضد أساليب التجنيد والاستدراج، ومعركة حماية للبيئة الاجتماعية من التحول إلى مساحة قابلة للاختراق. وهذا يعني أن المعالجة لا تكون فقط بالملاحقات الأمنية، رغم ضرورتها، بل أيضًا بتجفيف الظروف التي تُستغل في التجنيد، وفي مقدمها الضائقة الاقتصادية والهشاشة الاجتماعية.
 
في الخلاصة، كشفت الحرب الأخيرة أن "العمالة" ليست ملفًا جانبيًا يُفتح بعد المعارك، بل جزء من صلب المعركة نفسها. فهي أداة تستخدمها إسرائيل لتوسيع قدرتها على الضرب والتعقّب والتأثير، وهي في الوقت نفسه ثغرة تتغذّى من الأزمات والانقسامات والضغوط. لذلك، فإن فهم ما جرى لا يكتمل من دون قراءة هذا الوجه الخفي للحرب "حرب تُخاض بالنار من الجو، وبالمعلومة من الداخل".
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يتموضع من دون طي مرحلة السلاح ورسائل"قاسية وحاسمة" للداخل!
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول اممي : اسرائيل سترد بقسوة على لبنان إذا تدخّل "حزب الله"في المواجهة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

العادات اليومية

بنك الأهداف

حزب الله

الغارات

الملاح

الظاهر

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-02-23
Lebanon24
14:32 | 2026-02-23
Lebanon24
14:01 | 2026-02-23
Lebanon24
13:59 | 2026-02-23
Lebanon24
13:58 | 2026-02-23
Lebanon24
13:56 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24