تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرامي شدّد على متانة العلاقات اللبنانية – السعودية

Lebanon 24
23-02-2026 | 13:00
A-
A+
كرامي شدّد على متانة العلاقات اللبنانية – السعودية
كرامي شدّد على متانة العلاقات اللبنانية – السعودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقامت "مؤسسات الكرامة" للعمل الخيري سحورها السنوي في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، برعاية رئيس المؤسسات النائب فيصل كرامي وعقيلته جنان كرامي، وحضور سفراء عرب وأجانب ووزراء ونواب وقادة أمنيين وفاعليات.

وفي لفتة رمزية بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، أهدى النائب فيصل كرامي سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور وليد البخاري شجرة ليمون من طرابلس الفيحاء، معتبراً أن الهدية تعبر عن هوية المدينة التي تلقب بالفيحاء نسبة لرائحة زهر الليمون، وحاملة رسالة بأن العلاقات اللبنانيةالسعودية "ستبقى مثمرة ومتجذرة".

وشدد كرامي في كلمته على متانة العلاقات اللبنانية – السعودية، مثمناً دعم المملكة المستمر للبنان، وداعياً إلى تعزيز منطق الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، معتبراً أن قيام دولة قوية هو المدخل الطبيعي لاستعادة ثقة الأشقاء العرب.
 
بدوره، أعرب السفير البخاري أعرب عن سعادته بالمشاركة، مثمناً قرار تغيير اسم شارع "الضم والفرز" في طرابلس إلى "شارع الفيحاء"، معتبراً أنه يعكس اعتزاز المدينة بهويتها ويؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع السعودي يلتقي قائد الجيش الباكستاني ويؤكدان متانة العلاقات والشراكة الإستراتيجية الدفاعية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"فيتش" تثبّت تصنيف السعودية الائتماني عند +A وتؤكد متانة الاقتصاد
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي عرضت مع نظيرتها القطرية العلاقات التربوية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: لإبعاد ملف التفرغ في اللبنانية عن التجاذبات السياسية والاستنسابية والزبائنية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

المملكة

طرابلس

السعود

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-02-23
Lebanon24
14:32 | 2026-02-23
Lebanon24
14:01 | 2026-02-23
Lebanon24
13:59 | 2026-02-23
Lebanon24
13:58 | 2026-02-23
Lebanon24
13:56 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24