كرامي شدّد على متانة العلاقات اللبنانية – السعودية

أقامت "مؤسسات الكرامة" للعمل الخيري سحورها السنوي في معرض رشيد كرامي الدولي في ، برعاية رئيس المؤسسات النائب فيصل كرامي وعقيلته جنان كرامي، وحضور سفراء عرب وأجانب ووزراء ونواب وقادة أمنيين وفاعليات.



وفي لفتة رمزية بمناسبة يوم تأسيس ، أهدى النائب فيصل كرامي سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور وليد البخاري شجرة ليمون من طرابلس الفيحاء، معتبراً أن الهدية تعبر عن هوية المدينة التي تلقب بالفيحاء نسبة لرائحة زهر الليمون، وحاملة رسالة بأن العلاقات – "ستبقى مثمرة ومتجذرة".



وشدد كرامي في كلمته على متانة العلاقات اللبنانية – السعودية، مثمناً دعم المستمر للبنان، وداعياً إلى تعزيز منطق الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، معتبراً أن قيام دولة قوية هو المدخل الطبيعي لاستعادة ثقة الأشقاء العرب.



بدوره، أعرب السفير البخاري أعرب عن سعادته بالمشاركة، مثمناً قرار تغيير اسم شارع "الضم والفرز" في طرابلس إلى "شارع الفيحاء"، معتبراً أنه يعكس اعتزاز المدينة بهويتها ويؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.



Advertisement