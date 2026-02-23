في معرض فني.. طلاب الجامعة اللبنانية يحولون تراث بعقلين إلى "أرشيف حي"

أقامت – كلية الفنون الجميلة والعمارة (الفرع الرابع – دير القمر) معرضاً فنياً في بلدة بعقلين، ضم أعمالاً أنجزها الطلاب حول تاريخ البلدة وتراثها، وذلك تزامناً مع للعدالة الاجتماعية. حضر الافتتاح رئيس بلدية بعقلين واتحاد بلديات السويجاني كامل الغصيني، وأعضاء ، إضافة إلى أساتذة وطلاب.



وأوضح منسق الفعالية نجاد عبد الصمد أن المشروع جمع بين البحث الأكاديمي والممارسة المجتمعية، حيث تناول الطلاب بعقلين "كأرشيف حي" واعتمدوا على تاريخها المحلي وطبيعتها لإنتاج مونوجرافيات بصرية تجاوزت 48 صفحة، تميزت بالإخراج المتكامل والدقة.



، أكد رئيس البلدية كامل الغصيني أن الفن عنصر بنيوي في ترسيخ الهوية، وأن المبادرة أعادت بعقلين إلى إطارها الثقافي الحقيقي، معتبراً التعاون مع الجامعة استثماراً بطاقات الشباب ومقدمة لمشاريع ثقافية وتنموية مستدامة.



بدوره، شدد مدير الفرع الرابع الدكتور زاهر عبد الخالق على أهمية تحويل الإرث التاريخي للبلدة إلى مادة بحثية وإبداعية تحفظ الذاكرة الجماعية، مشيراً إلى أن مرور 40 عاماً على تأسيس الفرع يحفز على إرساء بروتوكولات تعاون رسمي بين الكلية ومحيطها لخدمة المصلحة العامة وتعزيز التنمية الثقافية.



واختتم المعرض بتوزيع جائزتين للأوائل وشهادات تقدير للمشاركين، وتكريم رئيس البلدية بدرع تذكاري تأكيداً على استمرار التعاون.



