تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في معرض فني.. طلاب الجامعة اللبنانية يحولون تراث بعقلين إلى "أرشيف حي"

Lebanon 24
23-02-2026 | 13:10
A-
A+
في معرض فني.. طلاب الجامعة اللبنانية يحولون تراث بعقلين إلى أرشيف حي
في معرض فني.. طلاب الجامعة اللبنانية يحولون تراث بعقلين إلى أرشيف حي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقامت الجامعة اللبنانية – كلية الفنون الجميلة والعمارة (الفرع الرابع – دير القمر) معرضاً فنياً في بلدة بعقلين، ضم أعمالاً أنجزها الطلاب حول تاريخ البلدة وتراثها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. حضر الافتتاح رئيس بلدية بعقلين واتحاد بلديات الشوف السويجاني كامل الغصيني، وأعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى أساتذة وطلاب.

وأوضح منسق الفعالية نجاد عبد الصمد أن المشروع جمع بين البحث الأكاديمي والممارسة المجتمعية، حيث تناول الطلاب بعقلين "كأرشيف حي" واعتمدوا على تاريخها المحلي وطبيعتها لإنتاج مونوجرافيات بصرية تجاوزت 48 صفحة، تميزت بالإخراج المتكامل والدقة.

من جهته، أكد رئيس البلدية كامل الغصيني أن الفن عنصر بنيوي في ترسيخ الهوية، وأن المبادرة أعادت بعقلين إلى إطارها الثقافي الحقيقي، معتبراً التعاون مع الجامعة استثماراً بطاقات الشباب ومقدمة لمشاريع ثقافية وتنموية مستدامة.

بدوره، شدد مدير الفرع الرابع الدكتور زاهر عبد الخالق على أهمية تحويل الإرث التاريخي للبلدة إلى مادة بحثية وإبداعية تحفظ الذاكرة الجماعية، مشيراً إلى أن مرور 40 عاماً على تأسيس الفرع يحفز على إرساء بروتوكولات تعاون رسمي بين الكلية ومحيطها لخدمة المصلحة العامة وتعزيز التنمية الثقافية.

واختتم المعرض بتوزيع جائزتين للأوائل وشهادات تقدير للمشاركين، وتكريم رئيس البلدية بدرع تذكاري تأكيداً على استمرار التعاون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجامعة اللبنانية الأميركية تطلق "أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
معرض لطلاب كلية الفنون الجميلة في اللبنانية بالتعاون مع Expertise France
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
طالب ماجستير يحوّل "تعليم ركوب الدراجات" إلى مشروع مربح
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات اللبنانية" في سوريا: تحوّل في المقاربة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

أعضاء المجلس البلدي

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

اليوم العالمي

المجلس البلدي

أعضاء المجلس

بروتوكول

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-02-23
Lebanon24
14:32 | 2026-02-23
Lebanon24
14:01 | 2026-02-23
Lebanon24
13:59 | 2026-02-23
Lebanon24
13:58 | 2026-02-23
Lebanon24
13:56 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24