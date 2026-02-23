تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

إفطار جامع في الدامور يجمع مسلمين ومسيحيين

Lebanon 24
23-02-2026 | 13:35
إفطار جامع في الدامور يجمع مسلمين ومسيحيين
إفطار جامع في الدامور يجمع مسلمين ومسيحيين photos 0
أقيم في مطعم "الجسر" بالدامور إفطار رمضاني برعاية مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو، ممثلاً بمستشار المحكمة السنية العليا الشيخ مصطفى شحادة، وبمشاركة وحضور واسع لشخصيات سياسية وروحية وبلدية من مختلف الطوائف والانتماءات في اقليم الخروب والشوف الأعلى.

شارك في الإفطار النواب بلال عبدالله، نجاة عون، وغسان عطالله، إضافة إلى ممثلين عن النواب تيمور جنبلاط، جورج عدوان، كميل شمعون، نعمة طعمه، ورؤساء اتحادات بلديات وأحزاب وهيئات دينية واجتماعية.

أكدت الكلمات على أهمية اللقاء الذي يتزامن مع صيام رمضان والصوم الكبير، كرسالة وطنية وإنسانية تعزز التلاقي والحوار بين اللبنانيين. وشدد الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت انطوان رزق على أن الإفطار "يتجاوز كونه لقاءً اجتماعياً ليؤكد أن لبنان قادر على الاجتماع حول قيم الخير والعيش الواحد"، معتبراً أن "التنوع نعمة" وأن "العيش الواحد هو خيار الحياة والمستقبل".

من جهته، أشار ممثل المفتي الجوزو الشيخ مصطفى شحادة إلى أن "اقليم الخروب والشوف الأعلى يعيش أسرة واحدة رغم اختلاف العقائد والتوجهات"، داعياً إلى الحفاظ على هذه النعمة.

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24