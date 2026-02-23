إفطار جامع في الدامور يجمع مسلمين ومسيحيين

أقيم في مطعم " " بالدامور إفطار رمضاني برعاية مفتي الشيخ علي الجوزو، ممثلاً بمستشار المحكمة السنية الشيخ مصطفى شحادة، وبمشاركة وحضور واسع لشخصيات سياسية وروحية وبلدية من مختلف الطوائف والانتماءات في اقليم الخروب والشوف الأعلى.



شارك في الإفطار النواب بلال عبدالله، نجاة عون، وغسان عطالله، إضافة إلى ممثلين عن النواب تيمور ، عدوان، كميل شمعون، نعمة طعمه، ورؤساء اتحادات بلديات وأحزاب وهيئات دينية واجتماعية.



أكدت الكلمات على أهمية اللقاء الذي يتزامن مع صيام والصوم الكبير، كرسالة وطنية وإنسانية تعزز التلاقي والحوار بين اللبنانيين. وشدد الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت انطوان رزق على أن الإفطار "يتجاوز كونه لقاءً اجتماعياً ليؤكد أن قادر على الاجتماع حول قيم الخير والعيش الواحد"، معتبراً أن "التنوع نعمة" وأن "العيش الواحد هو خيار الحياة والمستقبل".



، أشار ممثل المفتي الجوزو الشيخ مصطفى شحادة إلى أن "اقليم الخروب والشوف الأعلى يعيش أسرة واحدة رغم اختلاف العقائد والتوجهات"، داعياً إلى الحفاظ على هذه النعمة.





Advertisement