السفارة الأميركية في بيروت تفرض قيود سفر على موظفيها

اعلنت السفارة الاميركية في بيان، عبرحاسابها على منصة "اكس"، انه "في 23 شباط، أصدرت قراراً بمغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسرهم، نظراً للوضع الأمني في . ويُمنع موظفو السفارة الأميركية في بيروت من السفر لأغراض شخصية دون إذن مسبق.وقد تُفرض قيود سفر إضافية على الموظفين الخاضعين لمسؤولية رئيس البعثة الأمنية، بإشعار قصير أو بدون إشعار، وذلك بسبب تصاعد المخاوف أو التهديدات الأمنية".