باسيل زار جان لوي قرداحي في جبيل: علاقتنا تفكير وطني واتفاق انتخابي رغم التحديات

زار رئيس " " النائب الوزير السابق جان لوي قرداحي في منزله بجبيل، ضمن جولة في المدينة، يرافقه وفد من قيادة ، بحضور مدير عام المكتبة الوطنية ورابطة مخاتير جبيل وعدد من المخاتير وأبناء المدينة.



ورحب قرداحي بباسيل، واصفاً إياه بـ"الزعيم الوطني"، وناقلًا تحيات الحاضرين إلى رئيس الجمهورية جوزاف



بدوره، تحدث عن "التاريخ الوطني لبيت قرداحي وما قدمه للبنان"، مشيراً إلى العلاقة التي تجمعه بقرداحي الذي "دافع عن حقوق المواطنين حين تسلم وزارة الاتصالات". وأكد أن التفكير الوطني والجبلي والفكر السياسي اللبناني يجمعهم، معرباً عن أمله بالحفاظ على ذلك في الاستحقاق الانتخابي المقبل. وشدد باسيل على أهمية والمسيحية، متمنياً التعاون في الاستحقاقات الوطنية وعدم تغلّب الشعبوية على الخطاب.



كما زار باسيل دير سيدة المعونات في جبيل، حيث كان في استقباله رئيس الدير الأب جان بول الحاج، وتجول في أرجاء الدير واطلع على معالمه التاريخية والأثرية.



