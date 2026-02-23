تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
باسيل زار جان لوي قرداحي في جبيل: علاقتنا تفكير وطني واتفاق انتخابي رغم التحديات

Lebanon 24
23-02-2026 | 13:47
باسيل زار جان لوي قرداحي في جبيل: علاقتنا تفكير وطني واتفاق انتخابي رغم التحديات
باسيل زار جان لوي قرداحي في جبيل: علاقتنا تفكير وطني واتفاق انتخابي رغم التحديات photos 0
زار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الوزير السابق جان لوي قرداحي في منزله بجبيل، ضمن جولة في المدينة، يرافقه وفد من قيادة التيار، بحضور مدير عام المكتبة الوطنية ورابطة مخاتير جبيل وعدد من المخاتير وأبناء المدينة.

ورحب قرداحي بباسيل، واصفاً إياه بـ"الزعيم الوطني"، وناقلًا تحيات الحاضرين إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون.

بدوره، تحدث باسيل عن "التاريخ الوطني لبيت قرداحي وما قدمه للبنان"، مشيراً إلى العلاقة التي تجمعه بقرداحي الذي "دافع عن حقوق المواطنين حين تسلم وزارة الاتصالات". وأكد أن التفكير الوطني والجبلي والفكر السياسي اللبناني يجمعهم، معرباً عن أمله بالحفاظ على ذلك في الاستحقاق الانتخابي المقبل. وشدد باسيل على أهمية الوحدة الوطنية والمسيحية، متمنياً التعاون في الاستحقاقات الوطنية وعدم تغلّب الشعبوية على الخطاب.

كما زار باسيل دير سيدة المعونات في جبيل، حيث كان في استقباله رئيس الدير الأب جان بول الحاج، وتجول في أرجاء الدير واطلع على معالمه التاريخية والأثرية.
