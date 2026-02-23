السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس

أقامت سفارة في مساء اليوم حفلا لمناسبة مرور ثلاثة قرون على يوم التأسيس، في حضور نائب طارق متري ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس نواف سلام، والنائب خليل ممثلا ، إلى جانب حشد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والعسكرية والدينية والاجتماعية والإعلامية.



وألقى السفير السعودي كلمة قال فيها: "يرسخ في الوعي العربي أن الاستقرار ليس وليد الصدفة، بل هو مشروع دولة يقوم على وضوح الرؤية.

