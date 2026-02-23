تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص من جامعة الروح القدس – الكسليك: مشروع قانون الإعلام الجديد يمثل نقلة نوعية

Lebanon 24
23-02-2026 | 13:53
A-
A+
مرقص من جامعة الروح القدس – الكسليك: مشروع قانون الإعلام الجديد يمثل نقلة نوعية
مرقص من جامعة الروح القدس – الكسليك: مشروع قانون الإعلام الجديد يمثل نقلة نوعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نظم قسم الصحافة والتواصل في جامعة الروح القدس – الكسليك، بالتعاون مع "مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية – سكايز" (مؤسسة سمير قصير)، طاولة مستديرة بعنوان "تعزيز حماية حقوق الصحافيين اللبنانيين ضمن إطار قانوني عصري"، برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص وحضوره.

أكد وزير الإعلام في كلمته أن مشروع قانون الإعلام الجديد يمثل نقلة نوعية مقارنة بالقانون الحالي، إذ يكرس حرية الإعلام، وينشئ هيئة وطنية مستقلة، ويلغي محكمة المطبوعات، ويمنع التوقيف الاحتياطي في قضايا النشر، وينظم الإعلام الإلكتروني ويلزمه بضوابط مهنية. وشدد على أن الهدف ليس تقييد الحرية بل تنظيمها وتحديد الأطر المهنية بوضوح.

واستعرض مرقص أبرز إنجازاته في وزارة الإعلام، ولا سيما إعادة هيكلة تلفزيون لبنان وتعيين مجلس إدارة جديد، وتنظيم أرشيف التلفزيون وترشيحه على لائحة "ذاكرة العالم" في اليونسكو، وتطوير الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان. ودعا النواب إلى إقرار قانون الإعلام الجديد لتحسين تصنيف لبنان الدولي واستقطاب الدعم للقطاع.

من جهته، أكد رئيس "سكايز" مالك مروة أن إيداع أرشيف جريدة "الحياة" في الجامعة يشكل خطوة نوعية في صون الذاكرة الصحافية، داعياً إلى قانون إعلام عصري يحمي الصحافيين ويصون حق الوصول إلى الحقيقة.

بدورها، شددت نائبة رئيسة الجامعة الدكتورة ريما مطر على أن تعزيز حماية حقوق الصحافيين هو "استحقاق ديموقراطي ومسؤولية مجتمعية"، مشيرة إلى أن الصحافيين هم "شهود الحقيقة وحماة الذاكرة الجماعية".

واختتم اللقاء بحوار بين الوزير والطلاب، أكد خلاله أن تحسين تصنيف لبنان يتطلب إنجازات تشريعية فعلية، وفي مقدمها إقرار قانون الإعلام، داعياً إلى استعادة الثقة بالإعلام عبر تحديث القانون ومكافحة الأخبار المضللة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أرشيف الفنان والنحات يوسف سعد غصوب هبة إلى جامعة الروح القدس – الكسليك
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الروح القدس – الكسليك تنال تصنيفاً عالمياً مرموقاً لكلية إدارة الأعمال
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون بين مطرانية أنطلياس المارونية وجامعة الروح القدس – الكسليك لحفظ التراث الكنسي
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة الروح القدس – الكسليك
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

وزارة الإعلام

وزير الإعلام

في الجامعة

من جهته

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-02-23
Lebanon24
16:56 | 2026-02-23
Lebanon24
16:49 | 2026-02-23
Lebanon24
16:42 | 2026-02-23
Lebanon24
16:00 | 2026-02-23
Lebanon24
15:36 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24