تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قبيسي: الانقسام الداخلي يضعف الموقف الوطني

Lebanon 24
23-02-2026 | 13:56
A-
A+
قبيسي: الانقسام الداخلي يضعف الموقف الوطني
قبيسي: الانقسام الداخلي يضعف الموقف الوطني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبر النائب هاني قبيسي، خلال حفل تأبيني في بلدة زفتا الجنوبية، أن "من لا يريد بقاء المقاومة وسلاحها يسهّل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان"، مؤكداً أن الانقسام الداخلي يضعف الموقف الوطني في مواجهة "الجرائم الإسرائيلية المستمرة".

وقال قبيسي إنه "قدمنا الشهداء وحررنا الجنوب من الرجس الصهيوني، لكن مع الأسف لا أحد في لبنان قدّر هذه التضحيات"، مشيراً إلى أن البعض يتحدث بلغة تجريد المقاومة من سلاحها الذي حمت به لبنان عندما كانت الدولة غائبة عن الجنوب.

وأضاف أن لبنان يعيش حالة انقسام "بتبعية كاملة لفريق متغطرس على مستوى العالم"، لافتاً إلى وجود فريق يؤيد هذه السياسات مقابل فريق آخر يؤمن بالدفاع عن البلاد. واعتبر أن عمل "الثنائي الوطني" كان "مخلصاً لله حارساً للحدود اللبنانية بعد الاعتداءات الإسرائيلية".

وتابع قبيسي أن إسرائيل تواصل يومياً ارتكاب جرائم واغتيالات بحق المدنيين، داعياً إلى مواجهتها بصوت وطني جامع على مستوى الحكومة والدولة والأحزاب، محذراً من أن رفض رسالة المقاومة يزيد الانقسام الداخلي.

وفي الشأن الانتخابي، أكد قبيسي أن الانتخابات النيابية المقبلة "مصيرية وحساسة" وتمثل مواجهة بين ثقافتين وفكرين، معتبراً أن إنجازها مسؤولية عامة، وداعياً إلى تكريس "ثقافة كتبها الشهداء بدمائهم"، ومؤكداً أن "ثمن التضحيات أقل بكثير من ثمن الخنوع والاستسلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبيسي: الانقسام الداخلي هو الخطر الحقيقي على لبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خريس: الإنقسام الداخلي هو الأخطر على بلدنا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: التماهي مع المطالب الأميركية - الإسرائيلية وتجاهُل فئات واسعة من الشعب اللبناني يزيد من حدّة التأزّم الداخلي ويُضعف مناعة الوحدة الوطنيّة وماذا تتوقّعون من العائلات التي يستشهد أبناؤها وتُهدم بيوتهم؟
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية وأحمد الحريري: لمؤازرة الرئيس سعد في الموقف الوطني الذي سيعلنه يوم 14 شباط
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

المقاومة

الصهيوني

إسرائيل

الشهداء

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-02-23
Lebanon24
16:56 | 2026-02-23
Lebanon24
16:49 | 2026-02-23
Lebanon24
16:42 | 2026-02-23
Lebanon24
16:00 | 2026-02-23
Lebanon24
15:36 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24