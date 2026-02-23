تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في النبطية.. 3 محاضر ضبط لمحلات لحوم وخضار لعدم إعلان الأسعار

Lebanon 24
23-02-2026 | 13:58
في النبطية.. 3 محاضر ضبط لمحلات لحوم وخضار لعدم إعلان الأسعار
في النبطية.. 3 محاضر ضبط لمحلات لحوم وخضار لعدم إعلان الأسعار photos 0
 قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة ومصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية، في حضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار على المؤسسات التجارية ومحال بيع المواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضار والفاكهة والأفران والحلويات والمطاعم والأجبان والألبان والعصائر، في نطاق بلدات كفررمان زفتا عربصاليم حومين الفوقا في قضاء النبطية وبلدة ميمس قضاء حاصبيا، حيث تم تسطير 3 محاضر ضبط بحق أصحاب ملحمتين وصاحب محل خضار لعدم إعلان الأسعار،  في بلدتي عربصاليم وحومين الفوقا.

كذلك تم توجيه إنذارات خطية لبعض التجار بضرورة الألتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لاحقاً.
