في النبطية.. 3 محاضر ضبط لمحلات لحوم وخضار لعدم إعلان الأسعار

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة ومصلحة حماية المستهلك في بجولات تفتيشية، في حضور ومتابعة من رئيس المصلحة على المؤسسات التجارية ومحال بيع المواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضار والفاكهة والأفران والحلويات والمطاعم والأجبان والألبان والعصائر، في نطاق بلدات كفررمان زفتا عربصاليم في وبلدة ميمس قضاء ، حيث تم تسطير 3 محاضر ضبط بحق أصحاب ملحمتين وصاحب محل خضار لعدم إعلان الأسعار، في بلدتي عربصاليم وحومين .



كذلك تم توجيه إنذارات خطية لبعض التجار بضرورة الألتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لاحقاً.

Advertisement