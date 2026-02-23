لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت

عملت مصارف عديدة على الأخذ بشكاوى مواطنين بشأن الدولارات الممزقة التي كانت تُعطى عبر الصرافات الآلية، لتقوم إثر ذلك بمعالجة الأمر وإيداع دولارات جيدة.



في غضون ذلك، تقول مصادر اقتصادية إن بعض المصارف يحسّن عمل صرافاته الآلية، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر يُسهل على المواطنين الحصول على رواتبهم وأموالهم من نقاط مُختلفة بسهولة.



أيضاً، تذكر المصادر أن بعض المصارف يواجه ضغوطاً إثر عمليات السحب المتزايدة من الصرافات الآلية، ما يستدعي تحركاً مستمراً لتأمين السيولة والأموال.



وبحسب المصادر، فإن التقديرات تقول إن هناك أكثر من 1400 صراف آلي في حالياً، علماً أن هذا الرقم هو أقل بكثير من الصرافات الآلية التي كانت موجودة قبل سنوات.