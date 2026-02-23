في بلدة لبنانيّة.. إطلاق نار بسبب "خلاف عائلي"

وقع إشكال في منطقة - داخل مشروع ، تطوّر لاحقاً إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة المدعو "ع.ق" بطلق ناري في قدمه، وذلك بعد خلاف عائلي مع شقيق زوجته الذي أقدم على إطلاق النار.



وجرى نقل الجريح إلى المستشفى لتلقّي العلاج، فيما حضرت قوّة من مخابرات الجيش إلى المكان، وباشرت التحقيق في الحادثة.





ولا يزال مطلق النار متوارياً عن الأنظار بعد فراره إلى جهة مجهولة، والعمل جار على تعقّبه.





