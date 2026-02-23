تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

في بلدة لبنانيّة.. إطلاق نار بسبب "خلاف عائلي"

Lebanon 24
23-02-2026 | 13:15
في بلدة لبنانيّة.. إطلاق نار بسبب خلاف عائلي
وقع إشكال في منطقة ضهر العين - الكورة داخل مشروع كاليفورنيا، تطوّر لاحقاً إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة المدعو "ع.ق" بطلق ناري في قدمه، وذلك بعد خلاف عائلي مع شقيق زوجته الذي أقدم على إطلاق النار.
 
 
وجرى نقل الجريح إلى المستشفى لتلقّي العلاج، فيما حضرت قوّة من مخابرات الجيش إلى المكان، وباشرت التحقيق في الحادثة.


ولا يزال مطلق النار متوارياً عن الأنظار بعد فراره إلى جهة مجهولة، والعمل جار على تعقّبه.

