رسامني التقى النائبين جعجع وإسحاق

إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل ، في مكتبه اليوم، مديرة في ، بليرتا أليكو، حيث جرى البحث في مجالات التعاون القائم والمستقبلي بين الوزارة والبرنامج، وبخاصة في ما يتصل بالمشاريع ذات البعد التنموي والبنى التحتية، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة في دعم البرامج التي تساهم في تحسين وتطوير القدرات المؤسساتية، بما ينسجم مع أولويات التي تعتمدها .واستقبل الوزير رسامني مساء اليوم النائب ، يرافقها النائب .وجرى عرض عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية تعود لقضاء بشري التي تعنى بها الوزارة.