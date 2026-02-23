تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رسامني التقى النائبين جعجع وإسحاق

Lebanon 24
23-02-2026 | 14:32
إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه اليوم، مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بليرتا أليكو، حيث جرى البحث في مجالات التعاون القائم والمستقبلي بين الوزارة والبرنامج، وبخاصة في ما يتصل بالمشاريع ذات البعد التنموي والبنى التحتية، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة في دعم البرامج التي تساهم في تحسين الخدمات العامة وتطوير القدرات المؤسساتية، بما ينسجم مع أولويات خطة العمل التي تعتمدها وزارة الأشغال العامة والنقل

واستقبل الوزير رسامني مساء اليوم النائب ستريدا جعجع، يرافقها النائب جوزاف إسحاق.
وجرى عرض عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية تعود لقضاء بشري التي تعنى بها الوزارة. 
 
