توقيف شخص في طرابلس.. والسبب "سلاح داخل سيارة"

أوقف الجيش، مساء اليوم، في شارع عبرين - ، أحد الأشخاص من آل "س".

وذكرت المعلومات أن الجيش عثر داخل سيارة الشخص المذكور على بندقية حربية وجعبة عسكرية، ما أدى إلى توقيفه ومصادرة المضبوطات.