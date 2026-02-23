مقدمات نشرات الأخبار المسائية

مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"



في موقف يعكس توجها لتثبيت القواعد الدستورية ووضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها المباشرة جاء تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون النافذ رافضا أي تأجيل أو تمديد للمجلسومشددا على أن انتظام الاستحقاقات الدستورية يشكل مدخلا أساسيا للحفاظ على الاستقرار السياسي.



ميدانيا يتواصل التصعيد ضد بوتيرة تحمل أبعادا سياسية تتجاوز الإطار العسكري لا سيما مع تزامنه مع محطات دولية معنية بدعم لبنان ويشير هذا التزامن إلى استخدام الضغط الأمني كورقة تأثير في السياقين الداخلي والديبلوماسي.



بالتوازي ينعقد في القاهرة اجتماع تمهيدي لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تمهيدا لمؤتمر موسع في باريس بمشاركة ممثلين عن دول معنية والأمم المتحدة.



وقد وصل إلى القاهرة اليوم قائد الجيش العماد رودلف هيكل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة المرتقب في باريس.

على صعيد التفاوض بين واشنطن وطهران أعلنت سلطنة عمان عن جولة مباحثات جديدة في جنيف وسط مؤشرات إلى وجود استعداد لمواصلة المسار التفاوضي.



وأشار المتحدث باسم الإيرانية إسماعيل بقائي الى أن هناك تكهنات كثيرة حول الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة مضيفا "نحن لا نؤكد أيا من هذه التكهنات فكلها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

وعلق بقائي على تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومطالبته الضمنية باستسلام إيران وقوله إن بعد أسبوع واحد من امتلاك سلاح نووي قائلا "ليست هذه المرة الأولى التي نواجه فيها تصريحات متناقضة أترك الحكم للشعب الإيراني المتفهم".



مقدمة الـ"أم تي في"



التطورات المقلقة تتسارع، واحتمالات الحرب تتزايد.



فاللبنانيون تلقفوا بحذر كبير خبر إجلاء واشنطن لعدد من موظفيها مع عائلاتهم من سفارتها في .



التطور اللافت والاستثنائي عزز الخشية من اعتداء اسرائيلي على لبنان، وخصوصا ان الاجلاء في بيروت تزامن مع معلومات من تل ابيب مفادها ان الجيش الاسرائيلي اعد خطة شاملة وجاهزة لشل عسكريا وتدمير ما تبقى من قدراته.



ولتكتمل الصورة الحذرة اكثر، فان واشنطن اعلنت عن تأجيل زيارة وزير خارجيتها الى تل ابيب التي كانت مقررة السبت المقبل. وهو ما عزز القلق من تطور عسكري ما قد يحصل في الايام القليلة المقبلة، ولا سيما مع اقتراب حاملة طائرات ثانية من الشرق الاوسط، واجراء ايران مناورات عسكرية مشتركة مع .

في الاثناء، تشهد القاهرة غدا الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش، والترقب في هذا المجال سيد الموقف، ان لمعرفة مستوى المشاركين في مؤتمر القاهرة او مستوى الدعم الذي يمكن ان يحصل عليه لبنان في مؤتمر باريس.



علما ان المؤشرات حتى الان غير مشجعة كثيرا، اذ ان الدول المعنية بالشأن اللبناني تريد من السلطة السياسية مواقف اكثر وضوحا من حصر السلاح لتقدم للجيش ما يطلبه من مساعدات ودعم.





مقدمة "المنار"



عهد لا يغيب، ويوم بجحافله المبايعة لا ينتهي. تتجدد الذكرى ويتعمق الشوق رغم الحضور في الفكر والنهج ونفحات الحب التي لا تذبل.



عام على مواراة الشمس، يوم اشرق الوطن باضخم تجمع بشري في تاريخه، أرخ لحضور مهيب اجتمعت فيه القلوب من اربع جهات الارض لتودع الامين العام لحزب الله الشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله وخليفته وصفيه الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين.



مشهد يختصر مسارا لن ينتهي، حاضر في عمق يوميات الوطن والامة، يوم أم السيد ورفيقه الجموع على طريق القدس، الى مستقر الشرف والوفاء لله والوطن والقيم الانسانية والايمانية، أمهم الى مستقر بات المحجة والحجة البينة على كل منتم لنهج الحق ومؤمن بنصرة المظلوم ورافض للعنجهية الصهيونية والنرجسية الاميركية.



وإنا على العهد – أكد حامل الراية والامين على المسيرة سماحة الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع موقع العهد الاخباري بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لتشييع الامينين الشهيدين، والرسالة التي بعثتها جموع المشيعين لا تزال حاضرة بمعانيها ودلالاتها الصارخة بأن المقاومة مستمرة وأن التمسك بها خيار هذه الجماهير الوفية التي هي ركيزة اساسية لمسيرة المقاومة، ومع صعوبة المرحلة فان الثوابت واضحة بحسب الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بأننا مستعدون لكل الخيارات، ونرفض منطق الهزيمة.



منطق يريد ان يفرضه وربيبه الصهيوني على بلدنا ومنطقتنا، بالتهديد العسكري والتهويل السياسي والحصار الاقتصادي، وهي الثلاثية المطبقة على بلدنا، ويتغول بها الاميركي وادواته في المنطقة، وليس آخرها فرض الوصاية حتى على الانتخابات النيابية، التي اعلن الرئيس نبيه بري صراحة ان سفراء الخماسية قالوا له مباشرة إنهم يحبذون تأجيل الانتخابات النيابية.



وأما في منطقتنا فيحبذ الاميركي والصهيوني النفخ بلغة النار مع ايران، لولا معرفتهم بصعوبة النتائج، وعليه فان العين على جنيف حيث الجلسة الثالثة للمفاوضات النووية الخميس المقبل بين واشنطن وطهران.



مقدمة الـ"أو تي في"



في لبنان، مصير الاستحقاق النيابي يزداد غموضا.



فالرئيس نبيه بري الذي اعلن أمس عن اجواء وصلت اليه من اللجنة الخماسية مفادها الدعوة الى التمديد، عاد وكرر اليوم ان الانتخابات في موعدها ولن تطير.



اما ما لم يحسمه بري، فالخلاف حول قانون الانتخاب، بين فريق يصر على تطبيقه كما هو، ومن ضمنه الدائرة 16، وفريق آخر يرفض الدائرة المذكورة ويتمسك بتكرار تجربة 2022، كما اشار اليوم نواب تغييريون زاروا قصر بعبدا، وهو ما يشرع الابواب امام سيناريوهات باتت متداولة، عن تمديد مرتبط بتعديل وزاري، وصولا الى انقلاب سياسي كامل على قانون الانتخاب الذي صحح التمثيل وأقر للمنتشرين حقا بالتمثيل والاقتراع طالبوا به منذ عهد الانتداب.



غير ان التطورات المحلية نقطة في بحر الغليان الاقليمي: واشنطن تضغط بالحشود وايران ترد برفع سقف التهديد، اما جنيف فمحط الانظار الخميس المقبل، حيث يرتقب لقاء مفصلي بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير من جهة وعباس عراقجي من جهة أخرى.



وقبل ثلاثة ايام من الموعد المنتظر، حذرت إيران على لسان نائب من أن داعيات اي عدوان جديد على ايران لن تقتصر على بلد واحد.



وفي المقابل، أكد بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تواجه أياما معقدة وملأى بالتحديات، مضيفا: لا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد، لذلك نبقي أعيننا مفتوحة ونحن مستعدون لأي سيناريو، وإذا ارتكب الملالي أكبر خطأ في تاريخهم وهاجموا دولة إسرائيل، فسنرد بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها، ختم رئيس الوزراء الاسرائيلي.



مقدمة الـ"أل بي سي"



المؤكد أن الخميس المقبل سيشهد جولة ثالثة من المحادثات الأميركية الإيرانية، في جنيف. ويتكوف وكوشنر يحضران عن الجانب الأميركي، وعرقجي عن الجانب الإيراني.



إسرائيليا، تسارع التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة: الكشف عن اقامة مستشفى ميداني ضخم تحت الارض في منطقة تل أبيب.



ومسؤول إسرائيلي يعلن أن السلطات طلبت من مسوؤلين وأمنيين إسرائيليين العودة الى البلاد، بينما رصدت في مطار بن غوريون طائرات أميركية للتزود بالوقود.



إجتماع الكابينت إستمر حتى ساعة متقدمة من الليل ، رأى فيه أغلب المسؤولين الاسرائيليين من القيادات العسكرية والامنية، أن حزب الله سيشارك في أي حرب ممكنة على إيران.



وفي تقديرات الإسرائيليين، يمتلك حزب الله ما لا يقل عن عشرين الف صاروخ متعدد المدى،وكميات غير قليلة من المسيرات، وهذه الاسلحة بحسب التقديرات موجودة في مواقع عدة في لبنان...



نتانياهو في كلمة مقتضبة موجهة إلى البرلمان ، قال: "نحن نمر بأيام معقدة وملأى بالتحديات. لا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد، ونبقي أعيننا مفتوحة ونحن مستعدون لأي سيناريو".

كذلك جدد تهديده إيران بقوله "إذا ارتكب الملالي أكبر خطأ في تاريخهم وهاجموا دولة إسرائيل، فسنرد بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها".



ألاجواء الملبدة بالحرب انعكست ديبلوماسيا.



مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أعلن اليوم أن الوزارة تسحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من السفارة الأمريكية في بيروت، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "نجري تقييما مستمرا للوضع الأمني، وبناء على أحدث تقييم أجريناه، رأينا أنه من الحكمة تقليص وجودنا إلى الموظفين الأساسيين فقط".



ومن طهران ، دعوات رسمية الى الرعايا لمغادرة إيران.



كل هذه الأجواء ترفع اسهم الحرب إلا إذا حدثت معجزة في جنيف الخميس.

