تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مقدمات نشرات الأخبار المسائية

Lebanon 24
23-02-2026 | 16:42
A-
A+

مقدمات نشرات الأخبار المسائية
مقدمات نشرات الأخبار المسائية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن" 

في موقف يعكس توجها لتثبيت القواعد الدستورية ووضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها المباشرة جاء تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري على تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون النافذ رافضا أي تأجيل أو تمديد للمجلسومشددا على أن انتظام الاستحقاقات الدستورية يشكل مدخلا أساسيا للحفاظ على الاستقرار السياسي.

ميدانيا يتواصل التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان بوتيرة تحمل أبعادا سياسية تتجاوز الإطار العسكري لا سيما مع تزامنه مع محطات دولية معنية بدعم لبنان ويشير هذا التزامن إلى استخدام الضغط الأمني كورقة تأثير في السياقين الداخلي والديبلوماسي.

بالتوازي ينعقد في القاهرة اجتماع تمهيدي لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تمهيدا لمؤتمر موسع في باريس بمشاركة ممثلين عن دول معنية والأمم المتحدة.

وقد وصل إلى القاهرة اليوم قائد الجيش العماد رودلف هيكل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة المرتقب في باريس.
على صعيد التفاوض بين واشنطن وطهران أعلنت سلطنة عمان عن جولة مباحثات جديدة في جنيف وسط مؤشرات إلى وجود استعداد لمواصلة المسار التفاوضي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الى أن هناك تكهنات كثيرة حول الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة مضيفا "نحن لا نؤكد أيا من هذه التكهنات فكلها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.
وعلق بقائي على تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومطالبته الضمنية باستسلام إيران وقوله إن إيران على بعد أسبوع واحد من امتلاك سلاح نووي قائلا "ليست هذه المرة الأولى التي نواجه فيها تصريحات متناقضة أترك الحكم للشعب الإيراني المتفهم".

مقدمة الـ"أم تي في" 

التطورات المقلقة تتسارع، واحتمالات الحرب تتزايد.

فاللبنانيون تلقفوا بحذر كبير خبر إجلاء واشنطن لعدد من موظفيها مع عائلاتهم من سفارتها في بيروت

التطور اللافت والاستثنائي عزز الخشية من اعتداء اسرائيلي على لبنان، وخصوصا ان الاجلاء في بيروت تزامن مع معلومات من تل ابيب مفادها ان الجيش الاسرائيلي اعد خطة شاملة وجاهزة  لشل حزب الله عسكريا وتدمير ما تبقى من قدراته. 

ولتكتمل الصورة الحذرة اكثر، فان واشنطن اعلنت عن تأجيل زيارة وزير خارجيتها الى تل ابيب التي كانت مقررة السبت المقبل. وهو ما عزز القلق من تطور عسكري ما قد يحصل في الايام القليلة المقبلة، ولا سيما مع اقتراب حاملة طائرات ثانية من الشرق الاوسط،  واجراء ايران مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا
في الاثناء، تشهد القاهرة غدا الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش، والترقب في هذا المجال سيد الموقف، ان لمعرفة مستوى المشاركين في مؤتمر القاهرة او مستوى الدعم الذي يمكن ان يحصل عليه لبنان في مؤتمر باريس.

علما ان المؤشرات حتى الان غير مشجعة كثيرا، اذ ان الدول المعنية بالشأن اللبناني تريد من السلطة السياسية مواقف اكثر وضوحا من حصر السلاح لتقدم للجيش ما يطلبه من مساعدات ودعم.


مقدمة "المنار" 

عهد لا يغيب، ويوم بجحافله المبايعة لا ينتهي. تتجدد الذكرى ويتعمق الشوق رغم الحضور في الفكر والنهج ونفحات الحب التي لا تذبل.

عام على مواراة الشمس، يوم اشرق الوطن باضخم تجمع بشري في تاريخه، أرخ لحضور مهيب اجتمعت فيه القلوب من اربع جهات الارض لتودع الامين العام لحزب الله الشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله وخليفته وصفيه الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين.

مشهد يختصر مسارا لن ينتهي، حاضر في عمق يوميات الوطن والامة، يوم أم السيد ورفيقه الجموع على طريق القدس، الى مستقر الشرف والوفاء لله والوطن والقيم الانسانية والايمانية، أمهم الى مستقر بات المحجة والحجة البينة على كل منتم لنهج الحق ومؤمن بنصرة المظلوم ورافض للعنجهية الصهيونية والنرجسية الاميركية.

وإنا على العهد – أكد حامل الراية والامين على المسيرة سماحة الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع موقع العهد الاخباري بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لتشييع الامينين الشهيدين، والرسالة التي بعثتها جموع المشيعين لا تزال حاضرة بمعانيها ودلالاتها الصارخة بأن المقاومة مستمرة وأن التمسك بها خيار هذه الجماهير الوفية التي هي ركيزة اساسية لمسيرة المقاومة، ومع صعوبة المرحلة فان الثوابت واضحة بحسب الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بأننا مستعدون لكل الخيارات، ونرفض منطق الهزيمة.

منطق يريد ان يفرضه الاميركي وربيبه الصهيوني على بلدنا ومنطقتنا، بالتهديد العسكري والتهويل السياسي والحصار الاقتصادي، وهي الثلاثية المطبقة على بلدنا، ويتغول بها الاميركي وادواته في المنطقة، وليس آخرها فرض الوصاية حتى على الانتخابات النيابية، التي اعلن الرئيس نبيه بري صراحة ان سفراء الخماسية قالوا له مباشرة إنهم يحبذون تأجيل الانتخابات النيابية.

وأما في منطقتنا فيحبذ الاميركي والصهيوني النفخ بلغة النار مع ايران، لولا معرفتهم بصعوبة النتائج، وعليه فان العين على جنيف حيث الجلسة الثالثة للمفاوضات النووية الخميس المقبل بين واشنطن وطهران.

مقدمة الـ"أو تي في" 

في لبنان، مصير الاستحقاق النيابي يزداد غموضا.

فالرئيس نبيه بري الذي اعلن أمس عن اجواء وصلت اليه من اللجنة الخماسية مفادها الدعوة الى التمديد، عاد وكرر اليوم ان الانتخابات في موعدها ولن تطير.

اما ما لم يحسمه بري، فالخلاف حول قانون الانتخاب، بين فريق يصر على تطبيقه كما هو، ومن ضمنه الدائرة 16، وفريق آخر يرفض الدائرة المذكورة ويتمسك بتكرار تجربة 2022، كما اشار اليوم نواب تغييريون زاروا قصر بعبدا، وهو ما يشرع الابواب امام سيناريوهات باتت متداولة، عن تمديد مرتبط بتعديل وزاري، وصولا الى انقلاب سياسي كامل على قانون الانتخاب الذي صحح التمثيل وأقر للمنتشرين حقا بالتمثيل والاقتراع طالبوا به منذ عهد الانتداب.

غير ان التطورات المحلية اللبنانية نقطة في بحر الغليان الاقليمي: واشنطن تضغط بالحشود وايران ترد برفع سقف التهديد، اما جنيف فمحط الانظار الخميس المقبل، حيث يرتقب لقاء مفصلي بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير من جهة وعباس عراقجي من جهة أخرى.

وقبل ثلاثة ايام من الموعد المنتظر، حذرت إيران على لسان نائب وزير الخارجية من أن داعيات اي عدوان جديد على ايران لن تقتصر على بلد واحد.

وفي المقابل، أكد بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تواجه أياما معقدة وملأى بالتحديات، مضيفا: لا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد، لذلك نبقي أعيننا مفتوحة ونحن مستعدون لأي سيناريو، وإذا ارتكب الملالي أكبر خطأ في تاريخهم وهاجموا دولة إسرائيل، فسنرد بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها، ختم رئيس الوزراء الاسرائيلي.

مقدمة الـ"أل بي سي" 

المؤكد أن الخميس المقبل سيشهد جولة ثالثة من المحادثات الأميركية الإيرانية، في جنيف. ويتكوف وكوشنر يحضران عن الجانب الأميركي، وعرقجي عن الجانب الإيراني. 

إسرائيليا، تسارع التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة: الكشف عن اقامة مستشفى ميداني ضخم تحت الارض في منطقة تل أبيب.

ومسؤول إسرائيلي يعلن أن السلطات طلبت من مسوؤلين وأمنيين إسرائيليين العودة الى البلاد، بينما رصدت في مطار بن غوريون طائرات أميركية للتزود بالوقود.

إجتماع الكابينت إستمر حتى ساعة متقدمة من الليل ، رأى فيه أغلب المسؤولين الاسرائيليين من القيادات العسكرية والامنية، أن حزب الله سيشارك في أي حرب ممكنة على إيران.

وفي تقديرات الإسرائيليين، يمتلك حزب الله ما لا يقل عن عشرين الف صاروخ متعدد المدى،وكميات غير قليلة من المسيرات، وهذه الاسلحة بحسب التقديرات موجودة في مواقع عدة في لبنان...

نتانياهو في كلمة مقتضبة موجهة إلى البرلمان ، قال: "نحن نمر بأيام معقدة وملأى بالتحديات. لا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد، ونبقي أعيننا مفتوحة ونحن مستعدون لأي سيناريو".
كذلك جدد تهديده إيران بقوله "إذا ارتكب الملالي أكبر خطأ في تاريخهم وهاجموا دولة إسرائيل، فسنرد بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها". 

ألاجواء الملبدة بالحرب انعكست ديبلوماسيا.

مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أعلن اليوم أن الوزارة تسحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من السفارة الأمريكية في بيروت، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "نجري تقييما مستمرا للوضع الأمني، وبناء على أحدث تقييم أجريناه، رأينا أنه من الحكمة تقليص وجودنا إلى الموظفين الأساسيين فقط".

ومن طهران ، دعوات  رسمية الى الرعايا لمغادرة إيران.

كل هذه الأجواء ترفع اسهم الحرب إلا إذا حدثت معجزة في جنيف الخميس. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 19/2/2026
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلي

إيران على

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-02-23
Lebanon24
16:56 | 2026-02-23
Lebanon24
16:49 | 2026-02-23
Lebanon24
16:00 | 2026-02-23
Lebanon24
15:36 | 2026-02-23
Lebanon24
15:28 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24