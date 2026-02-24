مؤشرات انتخابية سلبية والعقدة في "الثمن"

تزايدت في الساعات الماضية وتيرة الترجيحات بعدم حصول الانتخابات النيابية بشكل لافت وحاسم، بعدما كانت تُطرح همسًا في الكواليس.المؤشرات السياسية لم تعد خفية، بل تحوّلت إلى مسار شبه معلن، تُبنى عليه حسابات القوى الأساسية. بالتوازي، انطلقت مفاوضات هادئة ولكن جدّية حول "ثمن"هذا الخيار، سياسيًا وشعبيًا، وكيفية تسويقه من دون تفجير الشارع أو تحميل جهة واحدة المسؤولية.ووفق المعلومات فان البحث لا يتركّز فقط على قرار التأجيل بحد ذاته، بل على إخراجه بصيغة مقبولة، تُبرَّر بالظروف التقنية أو الأمنية، وتُوزَّع فيها الأكلاف والخسائر بدقّة، بانتظار لحظة الإعلان الرسمي إن نضجت التسوية.