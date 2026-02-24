مفاوضات "الكتائب والقوات".. تعرقل اللوائح

لا يزال الأخذ والرد بين " " و" " بشأن مصير تحالفهما النيابي يلقي بظلال سلبية على مجمل اللوائح في الدوائر ذات الغالبية .حالة الترقّب التي تسيطر على القوى والمرشحين تعكس حجم التأثير المباشر لهذا التأخير، إذ ينتظر كثيرون حسم لمعرفة ما إذا كان لهم مكان ضمن لوائح "القوات"، أو إذا كانت الفرصة ستُفتح أمام تحالفات بديلة مع " ".هذا الغموض يربك الحسابات ويؤخّر بلورة التحالفات النهائية، في وقت يضيق هامش المناورة أمام المختلفة.