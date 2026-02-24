تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مفاوضات "الكتائب والقوات".. تعرقل اللوائح

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-02-2026 | 01:45
لا يزال الأخذ والرد بين "القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب اللبنانية" بشأن مصير تحالفهما النيابي يلقي بظلال سلبية على مجمل اللوائح في الدوائر ذات الغالبية المسيحية.
حالة الترقّب التي تسيطر على القوى والمرشحين تعكس حجم التأثير المباشر لهذا التأخير، إذ ينتظر كثيرون حسم خيار التحالف لمعرفة ما إذا كان لهم مكان ضمن لوائح "القوات"، أو إذا كانت الفرصة ستُفتح أمام تحالفات بديلة مع "الكتائب".
هذا الغموض يربك الحسابات الانتخابية ويؤخّر بلورة التحالفات النهائية، في وقت يضيق هامش المناورة أمام القوى السياسية المختلفة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الكتائب اللبنانية

القوات اللبنانية

القوى السياسية

خيار التحالف

حزب الكتائب

الانتخابية

اللبنانية

المسيحية

خاص "لبنان 24"

