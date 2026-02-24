ارتفاع أسعار المحروقات مستمر.. اليكم الجدول الجديد

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 6 آلاف ليرة والمازوت الفين ليرة وقارورة 17 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.799.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.842.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.382.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.401.000 ليرة لبنانية