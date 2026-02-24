تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
ارتفاع أسعار المحروقات مستمر.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
24-02-2026
|
02:05
ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 6 آلاف ليرة والمازوت الفين ليرة وقارورة
الغاز
17 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.799.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.842.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1.382.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1.401.000 ليرة لبنانية
