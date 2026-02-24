تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
24-02-2026 | 03:30
A-
A+
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـتفعيل حزب الله في لبنان؟
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـتفعيل حزب الله في لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت شبكة "Fox News" الأميركية أن "التقارير أفادت أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني شدد قبضته على حزب الله في الشرق الأوسط وسط احتمالات وشيكة لشن ضربات أميركية محتملة. وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإ...

اشترك لمواصلة القراءة

بدون إعلانات تجربة قراءة سلسة ونظيفة
جميع المقالات اقرأ جميع المقالات المميزة
ب $2.99 فقط
اشترك الآن
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مسؤولون في واشنطن: هذا ما يقوم به "حزب الله" في أميركا اللاتينيّة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية: إيران تضغط على "حزب الله" لدخول الحرب
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يحذّر من الحرب الأهلية وموفدون أبلغوه تنبيهات من التدخّل لصالح إيران
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تطالب لبنان بـ "أكثر" من نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-24
Lebanon24
04:49 | 2026-02-24
Lebanon24
04:44 | 2026-02-24
Lebanon24
04:41 | 2026-02-24
Lebanon24
04:35 | 2026-02-24
Lebanon24
04:34 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24