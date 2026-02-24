وزيرة التربية في الجنوب.. جولة على المدارس الحدودية

تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مدارس الحافة الأمامية في ، في إطار متابعة لزيارة إلى المنطقة. واستهلّت جولتها بزيارة مدرسة الرسمية، حيث قامت بتوزيع قرطاسية على التلاميذ بتمويل من عبر .كما تفقدت كرامي، يرافقها ممثل اليونيسف ماركو كورسي وممثل عن الاتحاد ، مدرسة الرسمية، وعقدت اجتماعاً مع الإدارة ومديري المدارس في المنطقة، جرى خلاله البحث في أوضاع المدارس واحتياجاتها في المرحلة الراهنة.