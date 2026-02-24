تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
وزيرة التربية في الجنوب.. جولة على المدارس الحدودية
Lebanon 24
24-02-2026
|
03:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مدارس الحافة الأمامية في
جنوب لبنان
، في إطار متابعة لزيارة
رئيس مجلس الوزراء
إلى المنطقة. واستهلّت جولتها بزيارة مدرسة
مرجعيون
الرسمية، حيث قامت بتوزيع قرطاسية على التلاميذ بتمويل من
الاتحاد الأوروبي
عبر
اليونيسف
.
كما تفقدت
الوزيرة
كرامي، يرافقها ممثل اليونيسف ماركو
لويجي
كورسي وممثل عن الاتحاد
الأوروبي
، مدرسة
جديدة مرجعيون
الرسمية، وعقدت اجتماعاً مع الإدارة ومديري المدارس في المنطقة، جرى خلاله البحث في أوضاع المدارس واحتياجاتها في المرحلة الراهنة.
