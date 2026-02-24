تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزيرة التربية في الجنوب.. جولة على المدارس الحدودية

Lebanon 24
24-02-2026 | 03:21
A-
A+
وزيرة التربية في الجنوب.. جولة على المدارس الحدودية
وزيرة التربية في الجنوب.. جولة على المدارس الحدودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مدارس الحافة الأمامية في جنوب لبنان، في إطار متابعة لزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المنطقة. واستهلّت جولتها بزيارة مدرسة مرجعيون الرسمية، حيث قامت بتوزيع قرطاسية على التلاميذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر اليونيسف.

كما تفقدت الوزيرة كرامي، يرافقها ممثل اليونيسف ماركو لويجي كورسي وممثل عن الاتحاد الأوروبي، مدرسة جديدة مرجعيون الرسمية، وعقدت اجتماعاً مع الإدارة ومديري المدارس في المنطقة، جرى خلاله البحث في أوضاع المدارس واحتياجاتها في المرحلة الراهنة. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جولة لوزيرة التربية في مدارس ومعاهد أبو ظبي
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية تُشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس في قطر
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية اللبنانية تتابع أوضاع المدارس المعرضة للقصف الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة إماراتية لوزيرة التربية: "هندسة" جديدة للمناهج وتعاون رقمي
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الاتحاد الأوروبي

جديدة مرجعيون

مجلس الوزراء

جنوب لبنان

وزراء إلى

اليونيسف

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-24
Lebanon24
04:49 | 2026-02-24
Lebanon24
04:44 | 2026-02-24
Lebanon24
04:41 | 2026-02-24
Lebanon24
04:35 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24