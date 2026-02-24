غياب رسمي يثير الجدل: وزارة الثقافة خارج الاحتفالات

سُجّل غياب رسمي لافت لوزارة الثقافة عن فعاليات " للفن التشكيلي" الذي يُحتفى به سنوياً في بتاريخ 25 شباط، وسط تساؤلات في الأوساط الفنية حول أسباب هذا الغياب وانعكاساته على المشهد الثقافي.



وبحسب متابعين للشأن الثقافي، فإن المناسبة ستمر هذا العام من دون أي نشاط مركزي أو رعاية رسمية من الوزارة، خلافاً لسنوات سابقة كانت تشهد افتتاح معارض وفعاليات فنية برعاية رسمية، لا سيما في قصر الأونيسكو أو مؤسسات ثقافية عامة. واعرب فنانون عن استيائهم لتراجع الاهتمام المؤسسي بالفنون البصرية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي تزيد من هشاشة القطاع الثقافي.

