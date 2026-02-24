في جبيل.. توقيف مروجي مخدرات بالجرم المشهود

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي
لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية
، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَيْن بترويج المخدّرات في مناطق جبل لبنان.
بنتيجة الاستقصاءات والإجراءات الميدانية والاستعلامية، تمّ تحديد هويّة المروّجَين وتوقيفهما بالجرم المشهود في محلّة جبيل
، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن جيب غراند شيروكي
لون فضّي تمّ ضبطه. وهما:
– م. خ. (مواليد العام 2004، سوري)
– ج. هـ. (مواليد العام 2001، لبناني)
بتفتيشهما والسيّارة تمّ ضبط ما يلي:
/26/ طبّة بداخلها مادّة الباز
/12/ علبة بداخلها مادّة الكوكايين
طبّة واحدة بداخلها مادّة الكوكايين أجنبي
/17/ كيسًا بداخلها مادّة حشيشة الكيف
مبلغ مالي، و3 هواتف خلويّة.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نٌسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات في مناطق جبل لبنان
.
أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المُختصّ بناءً على إشارة القضاء
.