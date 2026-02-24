في جبيل.. توقيف مروجي مخدرات بالجرم المشهود

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَيْن بترويج المخدّرات في مناطق



بنتيجة الاستقصاءات والإجراءات الميدانية والاستعلامية، تمّ تحديد هويّة المروّجَين وتوقيفهما بالجرم المشهود في محلّة ، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن لون فضّي تمّ ضبطه. وهما:



– م. خ. (مواليد العام 2004، سوري)



– ج. هـ. (مواليد العام 2001، لبناني)



بتفتيشهما والسيّارة تمّ ضبط ما يلي:



/26/ طبّة بداخلها مادّة الباز

/12/ علبة بداخلها مادّة الكوكايين

طبّة واحدة بداخلها مادّة الكوكايين أجنبي

/17/ كيسًا بداخلها مادّة حشيشة الكيف

مبلغ مالي، و3 هواتف خلويّة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نٌسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات في مناطق .



أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المُختصّ بناءً على إشارة .

