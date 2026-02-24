تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سلام التقى وفدا من جمعية المصارف

Lebanon 24
24-02-2026 | 04:34
سلام التقى وفدا من جمعية المصارف
استقبل رئيس مجلس الوزراء  نواف سلام وفدًا من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث عرضوا الدراسة التي أعدّها أحد الاستشاريين بتكليف من الجمعية حول مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي، كما عرضوا ما اعتبروه مصاعب أمامهم لتطبيق القانون بصيغته الحالية.
 
من جهته، كرّر الرئيس سلام المبادئ التي أرست عليها الحكومة مشروع القانون، وأشار إلى الانفتاح على تحسينه مع تحمّل جميع الأطراف مسؤولياتها، مؤكّدًا أنّ مشروع القانون أصبح اليوم في المجلس النيابي الذي سيناقشه ويدخل التعديلات اللازمة عليه.
