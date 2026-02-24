سلام التقى وفدا من جمعية المصارف

، كرّر الرئيس سلام المبادئ التي أرست عليها الحكومة مشروع القانون، وأشار إلى الانفتاح على تحسينه مع تحمّل جميع الأطراف مسؤولياتها، مؤكّدًا أنّ مشروع القانون أصبح اليوم في المجلس النيابي الذي سيناقشه ويدخل التعديلات اللازمة عليه.

استقبل رئيس مجلس الوزراء وفدًا من جمعية المصارف برئاسة ، حيث عرضوا الدراسة التي أعدّها أحد الاستشاريين بتكليف من الجمعية حول مشروع قانون المالية الذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي، كما عرضوا ما اعتبروه مصاعب أمامهم لتطبيق القانون بصيغته الحالية.