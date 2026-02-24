عون يؤكد للنقيب زيدان ملاحقة منتحلي صفة أطباء الأسنان

أكد رئيس الجمهورية لنقيب أطباء الأسنان في الدكتور زياد زيدان وأعضاء "ملاحقة ، ولا سيما ، لمنتحلي الصفة والعيادات غير الشرعية،" مشدداً على" أهمية التعاون بين النقابة والقوى الأمنية لوضع حدّ للمخالفات".

كما بحث مع وزير الأشغال فايز رسامني في تأهيل ومتابعة ملف مطار رينه ، في ضوء المراجعات التي تلقّاها، وطلب الإسراع في إعادة تأهيل الطريق وتوسيعها وتأمين الإنارة الدائمة لها. كما طلب متابعة الملف المتعلّق بمطار رينه معوض في القليعات.