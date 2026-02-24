تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عون يؤكد للنقيب زيدان ملاحقة منتحلي صفة أطباء الأسنان

Lebanon 24
24-02-2026 | 04:35
 أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون لنقيب أطباء الأسنان في بيروت الدكتور زياد زيدان وأعضاء مجلس النقابة "ملاحقة الأجهزة الأمنية، ولا سيما أمن الدولة، لمنتحلي الصفة والعيادات غير الشرعية،" مشدداً على" أهمية التعاون بين النقابة والقوى الأمنية لوضع حدّ للمخالفات".

كما بحث الرئيس عون مع وزير الأشغال فايز رسامني في تأهيل طريق ضهر البيدر ومتابعة ملف مطار رينه معوض، في ضوء المراجعات التي تلقّاها، وطلب الإسراع في إعادة تأهيل الطريق وتوسيعها وتأمين الإنارة الدائمة لها. كما طلب متابعة الملف المتعلّق بمطار رينه معوض في القليعات.  

 
 

 

طريق ضهر البيدر

الأجهزة الأمنية

مجلس النقابة

ضهر البيدر

الرئيس عون

أمن الدولة

جوزاف عون

الجمهوري

