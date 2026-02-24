فضل الله: نحن مع إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية

أكد النائب حسن فضل الله، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري من دون أي تمديد أو تأجيل، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة اللبنانيين، ومتهماً جهات خارجية بالضغط لفرض التمديد خدمةً لحسابات لا ترتبط بالمصلحة الوطنية، بينها الرهان على تبدّل موازين القوى بعد عام. وخلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد علي محمد بزي في مجمع الإمام الكاظم في حي ماضي، شدد فضل الله على أن بعض من يرفعون شعار السيادة يستجيبون للتدخل الخارجي، مؤكداً أن نتائج الانتخابات يجب أن تعكس إرادة الناخبين. واعتبر أن الضغوط الحالية تهدف إلى استثمار نتائج العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى صلابة بيئة حزب الله وقوة الشراكة مع حركة أمل، ومؤكداً استمرار التشاور بينهما للحفاظ على ما يرونه مصلحة البلاد. كما تطرق إلى التصعيد الأميركي ضد إيران، معرباً عن ثقته بقدرة القيادة والشعب الإيراني على تجاوز التحديات. وفي الشأن الداخلي، أشار إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، داعياً الدولة والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهما الكاملة في مواجهة هذه الانتهاكات، مؤكداً أن المرحلة تتطلب الصبر وتحميل الدولة مسؤولية حماية السيادة والمواطنين.