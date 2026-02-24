فضل الله: نحن مع إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية

أكد النائب حسن فضل الله، عضو للمقاومة، ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري من دون أي تمديد أو تأجيل، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة اللبنانيين، ومتهماً جهات خارجية بالضغط لفرض التمديد خدمةً لحسابات لا ترتبط بالمصلحة الوطنية، بينها الرهان على تبدّل موازين القوى بعد عام.

وخلال احتفال تكريمي أقامه للشهيد علي محمد بزي في مجمع الإمام الكاظم في حي ماضي، شدد فضل الله على أن بعض من يرفعون شعار السيادة يستجيبون للتدخل الخارجي، مؤكداً أن نتائج الانتخابات يجب أن تعكس إرادة الناخبين. واعتبر أن الضغوط الحالية تهدف إلى استثمار نتائج العدوان ، مشيراً إلى صلابة بيئة حزب الله وقوة الشراكة مع ، ومؤكداً استمرار التشاور بينهما للحفاظ على ما يرونه مصلحة البلاد.

كما تطرق إلى التصعيد الأميركي ضد ، معرباً عن ثقته بقدرة القيادة والشعب على تجاوز التحديات. وفي الشأن الداخلي، أشار إلى استمرار الاعتداءات على ، داعياً الدولة والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهما الكاملة في مواجهة هذه الانتهاكات، مؤكداً أن المرحلة تتطلب الصبر وتحميل الدولة مسؤولية حماية السيادة والمواطنين.