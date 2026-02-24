الحرارة ستصل إلى 8 درجات.. كتل قطبية ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر

أفاد الأب المتخصص بالأحوال الجوية ان سيكون على موعد مع منخفض جوي مصحوبا بكتل قطبية اعتبارا من بعد ظهر يوم الخميس وتستمر لغاية المقبل.وأشار إلى ان الحرارة ستنخفض بشكل كبير وقد تصل على الساحل ما بين 7 إلى 8 درجات في والمناطق البقاعية والجبلية، قال: "استعدوا للثلج والجليد والامطار".