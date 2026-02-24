معلومات... 100 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي لدعم الجيش

أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن الاتحاد الاوروبي سيساهم في دعم الجيش بمبلغ 100 مليون دولار مبدئياً.

ووفقاً للمعلومات، قد تؤدي التطورات الاقليمية الى تريّث بعض الدول، ولا سيما العربية منها، في رفع مساهماتها المالية في الملف اللبناني، ولكن التعويل اللبناني يبقى على مخرجات إيجابية من اجتماع .