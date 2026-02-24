تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الرئيس عون بحث مع رسامني في تأهيل طريق ضهر البيدر وملف مطار رينه معوض والتقى عسيران وقانصو

Lebanon 24
24-02-2026 | 06:52
الرئيس عون بحث مع رسامني في تأهيل طريق ضهر البيدر وملف مطار رينه معوض والتقى عسيران وقانصو
الرئيس عون بحث مع رسامني في تأهيل طريق ضهر البيدر وملف مطار رينه معوض والتقى عسيران وقانصو photos 0
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات تناولت مواضيع وزارية وانمائية وسياسية وصحية.
وزير الاشغال العامة والنقل
وزاريًا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وعرض معه وضع طريق ضهر البيدر في ضوء المراجعات التي تلقاها عن تردي اوضاع هذا الطريق والصعوبات التي يعاني منها ابناء البقاع في اثناء انتقالهم عليه. وطلب الرئيس عون من الوزير رسامني الاسراع في اعادة تأهيل الطريق وتوسيعه وتأمين الانارة الدائمة له. كذلك تطرق البحث الى وضع مطار رينيه معوض في القليعات وضرورة متابعة الاجراءات المتخذة لتشغيله.
النائب علي عسيران
نيابيًا، استقبل الرئيس عون النائب علي عسيران ومستشاره الدكتور غازي ايوب حيث تم عرض الاوضاع في الجنوب في ضوء التطورات الاخيرة . كما تناول البحث المستجدات السياسية الراهنة.
 
Image
 
 
الوزير والنائب السابق عاصم قانصو
واستقبل الرئيس عون الوزير والنائب السابق المهندس عاصم قانصوه واجرى معه جولة فق تناولت التطورات السياسية الراهنة والاستحقاقات الوطنية، إضافة الى الاوضاع في البقاع وحاجات ابناء المنطقة.
 
Image
 
 
نقيب اطباء الاسنان 
واستقبل الرئيس عون وفدا من نقابة اطباء الاسنان برئاسة النقيب الدكتور زياد زيدان الذي القى في مستهل اللقاء كلمة شكر فيها الرئيس عون على رعايته للمؤتمر الدولي لاطباء الاسنان الذي نظم في بيروت، مؤكداً من جهة ثانية على الثقة التي يمنحها اللبنانيون للرئيس عون في  ظل الظروف الاقليمية الصعبة.
ثم عرض النقيب زيدان للرئيس عون شؤون ومطالب النقابة لا سيما لناحية عدم التطرق في قانون الفجوة المالية الى مشكلة صناديق النقابات، والتي تعتبر بمثابة الامل الوحيد للاطباء ليتمكنوا من العيش بكرامة. كما لفت الى مسألة التعدي على المهنة من قبل منتحلي الصفة، وهي "مشكلة نتمنى من وزارة العدل التدخل لحلها عبر اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الذين ينتحلون صفة اطباء الاسنان والعيادات غير الشرعية  لتكون رادعا لهؤلاء من ناحية وحماية حقوق اطباء الاسنان وصحة المواطنين من جهة ثانية."
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحّبًا بالوفد ، مؤكداً متابعة قضية النقابات التي لها الحق الكامل في حماية صناديقها واموال المنتسبين اليها وهي حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها خصوصاً انها تمثل شبكة امان اجتماعي للعديد من الاطباء وعائلاتهم، لافتاً الى ان قانون الفجوة المالية غير منزل وفيه ثغرات يجب معالجتها.
وفي موضوع انتحال صفة اطباء الاسنان، شدد الرئيس عون على ضرورة متابعة هذه القضية بجدية عبر التعاون مع جهاز امن الدولة الذي يتولى هذه المهام ويقع على عاتقه التحقيق في هذه الجرائم وكشفها وتوقيف كل من يستغل صفة غير قانونية والمساس بصحة الانسان بالتعاون طبعا مع القضاء، مؤكداً من جهة ثانية على اهمية القيام بحملات توعية حول مخاطر الذهاب الى اطباء منتحلي صفة وغير قانونيين يستغلون الظروف المعيشية للمواطنين لتحقيق مكاسب مالية على حساب صحتهم.
 
 
العماد جوزاف عون

وزارة العدل

الرئيس عون

قصر بعبدا

جوزاف عون

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

