18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
سلام التقى وزيري المال والأشغال.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
24-02-2026
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
اجتمع
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
مع
وزير المالية
ياسين جابر ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حيث عرض الوزير رسامني الخطة المُعدّة لمعالجة ملف الأملاك البحرية وزيادة الايرادات، عبر إجراء مراجعة شاملة للتعدّيات، وتحصيل الرسوم غير المدفوعة، وإعادة تخمين وتسعير المتر.
واكد الرئيس سلام على ضرورة الاسراع في إصدار أوامر التحصيل للمكلفين وغير المكلفين.
إلى ذلك، استقبل سلام وفدا من دار الأيتام الاسلامية برئاسة رئيسة مجلس العمدة السيدة ندى سلام نجا التي وجهت باسم الدار ومجلس العمدة دعوة للرئيس سلام للإفطار السنوي لدار الأيتام الاسلامية الذي سيقام في 3 آذار المقبل في البيال.
كما استقبل الرئيس سلام رئيس
الجامعة اللبنانية
الدكتور بسام بدران وتناول البحث اوضاع الجامعة ومطالبها.
