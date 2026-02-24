البستاني: لمشاركة لجنة الإقتصاد في نقاشات لجنة المال بشأن إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي

قال رئيس والتجارة والصناعة والتخطيط اليوم في تصريح من المجلس النيابي:"اليوم انطلق في حول موضوع اعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي وكان لي مداخلة وطلبت من لجنة المال ان تشارك لجنة الاقتصاد في كل النقاشات لان هذين الموضوعين هما في صلب لجنة الاقتصاد، فنحن لا يجب ان نكون على هامش النقاش بل في صلب النقاش وطلبت بالملاحظات التي على أساسها نعود وندرس القانون الذي اقر، وهو قانون اعادة هيكلة المصارف بتاريخ 14/8/2025 وما هي الملاحظات التي نطالب بمناقشتها لنأخذ القرار المناسب. كما هناك ربط بين قانون اعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي، فهذا الترابط يجبرنا ان نناقش القانونين بالتوازي ونحن كلجنة اقتصاد لا نستطيع ان نعيش في حالة الغموض وطالبت رئيس اللجنة ان يعطينا كل التفاصيل قبل ان نبدأ بالنقاش".

Advertisement