Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

البستاني: لمشاركة لجنة الإقتصاد في نقاشات لجنة المال بشأن إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي

Lebanon 24
24-02-2026 | 07:07
البستاني: لمشاركة لجنة الإقتصاد في نقاشات لجنة المال بشأن إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي
البستاني: لمشاركة لجنة الإقتصاد في نقاشات لجنة المال بشأن إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي photos 0
قال رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني اليوم  في تصريح من المجلس النيابي:"اليوم انطلق النقاش في لجنة المال حول موضوع اعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي وكان لي مداخلة وطلبت من لجنة المال ان تشارك لجنة الاقتصاد في كل النقاشات لان هذين الموضوعين هما في صلب لجنة الاقتصاد، فنحن لا يجب ان نكون على هامش النقاش بل في صلب النقاش وطلبت بالملاحظات التي على أساسها نعود وندرس القانون الذي اقر، وهو قانون اعادة هيكلة المصارف بتاريخ 14/8/2025 وما هي الملاحظات التي نطالب بمناقشتها لنأخذ القرار المناسب. كما هناك ربط بين قانون اعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي، فهذا الترابط يجبرنا ان نناقش القانونين بالتوازي ونحن كلجنة اقتصاد لا نستطيع ان نعيش في حالة الغموض وطالبت رئيس اللجنة ان يعطينا كل التفاصيل قبل ان نبدأ بالنقاش".
مواضيع ذات صلة
لجنة المال والموازنة: النقاش العام حول تعديل قانون إعادة هيكلة المصارف انتهى
جمعية المصارف دعت المصارف للتشاور في مشروع قانون "الإنتظام المالي"
جلسة للجنة المال لدرس تعديل قانون إصلاح المصارف
مكتب النائب فريد البستاني: الإخبار ضد سلام وعبود قدمته لجنة الاقتصاد بإجماع أعضائها
لبنان

إقتصاد

النائب فريد البستاني

فريد البستاني

لجنة الاقتصاد

لجنة المال

البستاني

بستاني

رنا ❗️

النقاش

