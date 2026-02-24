بعد فقدانها من الأسواق.. هذا بديل أونصات الذهب في لبنان



بعد فقدان أونصات في محلات المجوهرات، وتوجّه مواطنين نحو السوق السوداء لشراء الأوقية، بسبب عدم إستقرار الأسعار عالميّاً، لجأ أصحاب متاجر، إلى تصنيع أونصة صغيرة جدّاً من عيار 18، تُشبه كثيراً تلك التقليديّة من عيار 24.



وتأتي خطوة بعض أصحاب محلات المجوهرات لتعويض فقدان الأونصات من الأسواق، وزيادة الطلب من قبل المواطنين على شراء الذهب والإستثمار فيه، في ظلّ التقلّبات في أسعاره.



والجدير بالذكر، أنّ الأونصات الصغيرة التي تُشبه الأوقية التقليديّة، ستظهر قريباً في الأسواق، ووزنها يبدأ من نصف غرام، وصولاً إلى 70 أو أكثر.