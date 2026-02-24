لجنة المال والموازنة: النقاش العام حول تعديل قانون إعادة هيكلة المصارف انتهى

أوضح رئيس والموازنة أن " العام حول مشروع تعديل ، المحال من الحكومة، قد انتهى".

وأكّد أن "الجلسة المقبلة ستخصص لمناقشة مواد القانون بشكل مفصل تمهيداً للانتهاء منه قبل بدء نقاش قانون الانتظام المالي".

وأشار إلى أن "الملاحظات النهائية لصندوق على المشروع المعدل لم تصل بعد"، موضحاً أن "الجلسة المقبلة لإصلاح المصارف ستعقد الأسبوع المقبل".