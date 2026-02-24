تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين: لأوسع مشاركة في تحرّك الخميس

Lebanon 24
24-02-2026 | 07:17
رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين: لأوسع مشاركة في تحرّك الخميس
دعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله في تصريح، "جميع العمال والمستخدمين والسائقين والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود والمتضررين من السياسات الضريبية الجائرة، إلى التحرك ورفع الصوت رفضا لمقررات الحكومة القاضية بزيادة الأعباء الضريبية على الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، من رفع أسعار البنزين إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) وتحميل الفقراء والطبقة العاملة كلفة الانهيار المالي والاقتصادي"، وقال: "فبدلا من اعتماد سياسات ضريبية عادلة تصيب مكامن الهدر والفساد والثروات الكبيرة، تصر الحكومة على الاستمرار في نهجها الذي يفاقم معاناة المواطنين ويقضي على ما تبقى من قدرة شرائية ورواتب متآكلة".

وعليه، دعا عبدالله  إلى "التحرك الشعبي والتجمع في ساحة رياض الصلح بدءا من يوم الخميس المقبل عند العاشرة صباحا، لتأكيد الرفض القاطع لرفع الضرائب على البنزين والسلع الأساسية وأي زيادة على ال (TVA) التي تطال الفقراء قبل غيرهم، وللمطالبة بسياسة ضريبية تصاعدية عادلة تحمل الأعباء لأصحاب الأرباح والثروات الكبرى وحماية الأجور وتصحيحها بما يتناسب مع غلاء المعيشة والانهيار النقدي".

وإذ شدد على أن "صوت العمال لن يكسر وكرامة الفقراء ليست بندا في موازنة"، دعا إلى "أوسع مشاركة دفاعا عن لقمة العيش والحق في العدالة الاجتماعية وعن مستقبل أبنائنا. معا نرفع الصوت، معا نواجه السياسات الظالمة ومعا نفرض العدالة".
