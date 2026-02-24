داخل منزل في الميناء... العثور على جثة مضرجة بالدماء

أفادت مندوبة " "، عن العثور على جثة ع.ع.ع، في العقد الثامن من عمره، داخل منزله في شارع بور سعيد في – .

وأشارت المعلومات إلى أنّ الرجل المسنّ وُجِدَ وهو مضرج بالدماء.

وحضرت القوى الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية إلى المكان، ورجّحت مصادر مطلعة أن يكون سبب الوفاة ناتج عن عمليّة إنتحار، بينما لا تزال التحقيقات جارية.