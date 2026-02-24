بعد تعرّض محيط نقطة للجيش في الجنوب لإطلاق نار... أوامر بالردّ

صدر عن البيان التالي:

أثناء استحداث الجيش نقطة مراقبة عند الحدود الجنوبية في منطقة سردة - ، تعرض محيط النقطة لإطلاق نار من الجانب ، بالتزامن مع تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض وإطلاقها تهديدات بهدف دفع العناصر إلى المغادرة. وقد أصدرت قيادة الجيش الأوامر بتعزيز النقطة والبقاء فيها والرد على مصادر النيران.

تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع على اتفاق وقف الأعمال العدائية وقوة المؤقتة في - اليونيفيل.