رجي من جنيف: حصر السلاح ونجاح الدولة يتطلب الضغط لانسحاب إسرائيل ودعم الجيش

جدد والمغتربين يوسف رجي من جنيف "دعم المطلق للمنظومة الدولية لحقوق الانسان".

وأكد في الكلمة التي ألقاها في الحادية والستين لمجلس حقوق الانسان الأممي المنعقد على مستوى تمثيلي رفيع، "أن هذا الدعم ينسجم مع النهج الإصلاحي الشامل الذي تتبعه الحالية، القائم على تعزيز الديموقراطية ودولة القانون ومكافحة الفساد، وتحرير الأرض وبسط سيادة كامل أراضيها، ونزع السلاح وحصره بيد القوى الشرعية وحدها، تنفيذا لخطة الحكومة لمعالجة السلاح غير الشرعي وإصلاح المؤسسات والنهوض بالاقتصاد بما يضمن وضع البلاد على طريق التعافي والازدهار".ورأى رجي "أن نجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب من الدول الفاعلة والصديقة، الضغط على لوقف خروقاتها للسيادة وانسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها، والإفراج عن الأسرى، إضافة إلى دعم وتعزيز قدراته لحصر سلاح كافة المجموعات غير الحكومية، ولبسط سلطته على كافة الأراضي اللبنانية".وأكد "أن لبنان يتطلع إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر دعم الجيش المرتقب في الشهر المقبل، لتحقيق النتائج الفعالة."وتناول الوزير رجي في كلمته أزمة اللجوء السوري ، وأشار إلى أنها "لا تزال تقوّض فرص النهوض الاقتصادي في لبنان". وشدد على "ضرورة إيجاد حلّ نهائي لها، يفضي إلى عودة كريمة وآمنة للاجئين إلى ديارهم، تخولهم الاستقرار والازدهار في بلدهم ".وتحدث عن ورشة إصلاحات مالية واقتصادية وقانونية أطلقتها الحكومة اللبنانية، ورأى "أن النهج الإصلاحي لا يمكن أن يترجم على أرض الواقع من دون إيلاء مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأهمية القصوى، خاصةً فيما يتعلق بتمكين المرأة وحماية الفئات أكثر ضعفاً وصون الحريات العامة واستقلالية ".وفي الختام ،خاطب الوزير رجي المشاركين: "حان الوقت للعمل معاً من أجل تجدد التعددية القائمة على نظام دولي قوي لحماية حقوق الانسان وقادر على تهدئة العلاقات الدولية وإحلال السلام فيها. ولبنان مستعد على مستواه المتواضع للمساهمة في هذا الاتجاه".