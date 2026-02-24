أبو زيد: نتطلع لدعم فعلي للجيش وحماية استقرار لبنان

كتب النائب السابق على منصة "اكس" ما يلي: "وسط التحديات وتصاعد القلق في والمنطقة من مخاطر أي حرب محتملة بين الاميركية وإيران، نتطلّع الى الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم اليوم في ، آملين بلورة مقررات داعمة فعلاً للمؤسسة العسكرية ومُساعِدة للبنان على حماية استقراره وأمنه وتحييده عن المخاطر".

Advertisement