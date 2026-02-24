تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاءات سياسية في عين التينة تتناول المستجدات التشريعية والأوضاع العامة

Lebanon 24
24-02-2026 | 08:27
A-
A+
لقاءات سياسية في عين التينة تتناول المستجدات التشريعية والأوضاع العامة
لقاءات سياسية في عين التينة تتناول المستجدات التشريعية والأوضاع العامة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهد مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سلسلة لقاءات دبلوماسية وسياسية ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، استهلها باستقبال سفير رومانيا لدى لبنان، رادو كاتالين مرداري، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.
 
كما استعرض بري المستجدات السياسية وملف الانتخابات النيابية وشؤوناً تشريعية مع رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، واستقبل السيد صائب تمام سلام، ووزير الداخلية السابق محمد فهمي، لبحث آخر التطورات.

وعلى صعيد آخر، أبرق الرئيس بري مهنئاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ، بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، متمنياً للمملكة قيادةً وشعباً دوام الأمن والازدهار والاستقرار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء بين الحريري وبري في عين التينة وعرض للمستجدات العامة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 18:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لبري في عين التينة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 18:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات في عين التينة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 18:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لبري في عين التينة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 18:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

وزير الداخلية

رئيس حزب

السعودية

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-24
Lebanon24
10:51 | 2026-02-24
Lebanon24
10:35 | 2026-02-24
Lebanon24
10:34 | 2026-02-24
Lebanon24
10:30 | 2026-02-24
Lebanon24
10:15 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24