لقاءات سياسية في عين التينة تتناول المستجدات التشريعية والأوضاع العامة

شهد مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سلسلة لقاءات دبلوماسية وسياسية ترأسها ، استهلها باستقبال سفير رومانيا لدى ، رادو كاتالين مرداري، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

كما استعرض المستجدات السياسية وملف الانتخابات النيابية وشؤوناً تشريعية مع "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، واستقبل السيد صائب تمام سلام، ووزير الداخلية السابق محمد فهمي، لبحث آخر التطورات.



وعلى صعيد آخر، أبرق الرئيس بري مهنئاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ، بمناسبة يوم تأسيس ، متمنياً للمملكة قيادةً وشعباً دوام الأمن والازدهار والاستقرار.