لبنان
القاضي جورج عطية يترأس مراسم حلف اليمين لـ 18 مفتشاً جديدًا
Lebanon 24
24-02-2026
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
رئيس التفتيش
المركزي، القاضي
جورج عطية
، أن انضمام 18 مفتشاً إدارياً ومالياً جديداً إلى ملاك التفتيش المركزي يمثل لحظة مفصلية وطاقة متجددة للإدارة العامة.
وخلال مراسم حلف اليمين القانونية للمفتشين المعينين بموجب المرسوم رقم 2255، شدد
عطية على
أن هذا القسم هو عهد أخلاقي للعمل كحراس للقانون وممارسة الرقابة باستقلالية ونزاهة، مشيداً بصبر المفتشين الجدد الذين انتظروا نقلهم لأكثر من سبع سنوات.
وأوضح
عطية
أن الرقابة لا تُمارس كخصومة مع الموظفين بل كشراكة في الإصلاح، مشيراً إلى أن مهمة المفتش تتجاوز رصد المخالفات لتصل إلى تشخيص الخلل التنظيمي واقتراح الحلول الوقائية.
كما دعا المفتشين إلى التمسك بالسرية المهنية والحياد وعدم التراجع أمام أي تهديد، مؤكداً أنهم متظللون بالقانون ومحصنون بنصوصه، ولا يحتاجون إلى أي غطاء خارجي في أداء رسالتهم الرامية لبناء إدارة حديثة ومنتجة.
