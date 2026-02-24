تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مقاطع فيديو تختفي دون انذار!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-02-2026 | 08:52
أفاد عدد من المستخدمين على منصة "إكس"، عن إختفاء مقاطع فيديو كانت مرفقة بتغريداتهم من دون تلقّي أي إشعار أو توضيح من المنصة، في خطوة وصفها مغرّدون بأنها "غير معتادة".

وبحسب الشهادات المتداولة، فإن من بين المقاطع التي جرى حذفها مواد تظهر شخصيات سياسية بارزة، بينها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فيما أشار آخرون إلى تسجيل حالات مشابهة طالت مقاطع للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المستخدمون الذين وثّقوا ما حدث أكدوا أن الفيديوهات اختفت مع بقاء نص التغريدة منشوراً، من دون وصول أي تحذير مسبق أو تفسير رسمي، ما أثار موجة تساؤلات واستغراب على المنصة.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة "إكس" يوضح أسباب هذه الإزالات أو طبيعتها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

إيتمار بن غفير

دونالد ترامب

الإسرائيلي

إسرائيل

بن غفير

دونالد

بن غفي

ترامب

تابع
