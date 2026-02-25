تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هكذا سيكون شكل "حرب إيران".. ماذا توقع تقريرٌ إسرائيلي؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-02-2026 | 05:00
A-
A+
هكذا سيكون شكل حرب إيران.. ماذا توقع تقريرٌ إسرائيلي؟
هكذا سيكون شكل حرب إيران.. ماذا توقع تقريرٌ إسرائيلي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسألة صدامه مع إيران في ظلّ ارتفاع ذروة التصعيد بين واشنطن وطهران.
 
 
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إنّ هناك معارضة داخلية حقيقية في أميركا لمسألة الحرب، ويضيف: "منذ حرب فيتنام في أواخر ستينيات القرن الماضي، لم يعُد الرأي العام الأميركيّ متلهفاً للحرب، كما أن المُجتمع هناك لم يعُد مستعداً للتضحية بأرواح الجنود والموارد الوطنية للقتال في كل ركن من أركان العالم وإنقاذ شعوب ضعيفة عاجزة عن حماية نفسها، لا في سوريا ولا في العراق ولا في أفغانستان وربما ليس في إيران أيضاً".


ويتابع: "لهذا السبب، فإنَّ نسبة التأييد في الولايات المتحدة للتدخل العسكري في إيران ليست مرتفعة بشكل خاص. وفي الوقت نفسه، يتصرف المجتمع الدولي أيضاً بطريقة إشكالية إلى حد كبير، فهو يتحدث بصوتين في آن واحد: علناً، يثبط العمل العسكري ويشجع المسار الدبلوماسي، لكن في الوقت نفسه، وفي السر، يشرح للأميركيين ما قد يحدث للعالم الحر إذا نجا النظام الإيراني من هذا الحدث".


وأكمل: "يحاول ترامب حالياً التصرُّف كرجل مسؤول وناضج، إذ يسعى لإظهار نفسه، داخلياً وخارجياً، بأنه يبذل قصارى جهده لتجنب الحرب. حتى الآن، تجنب الرئيس الأميركي تحديد أهداف هذه الخطوة - سواء أكانت إسقاط النظام الإيراني أم مجرد إضعافه، أو الإضرار بالبرنامج النووي أم مجرد تقليصه، أو تدمير منظومة الصواريخ الباليستية أم إنشاء حاجز صاروخي يمنع الإنتاج الذاتي. مع هذا، يُبقي ترامب على هذا الغموض التام لسبب بسيط، فهو لا يعقد آمالاً كبيرة على شعبه، أو على نفسه، أو على العالم أجمع، حتى يتمكن، مع كل انتصار تحققه قواته في ساحة المعركة، من التباهي بصورة النصر".


واستكمل: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تناقلت وسائل الإعلام العالمية شائعات حول الإطار الزمني الذي يمكن للجيش الأميركي في خلاله شنّ عملية عسكرية ضد إيران بسبب نقص الأسلحة. تبدو هذه الشائعات غير منطقية وغير مهنية. أولاً، لا يُقاس أداء الجيش الأميركي بعدد أيام القتال، بل بالأهداف والمهام المحددة. أيضاً، من المرجح أن القيادة السياسية الأميركية هي من حددت للقادة العسكريين الأهداف التي يسعون لتحقيقها في أي حملة عسكرية. في الوقت نفسه، يُرجح أنَّ الجيش الأميركي قدّم للحكومة الأميركية أولويات الأهداف التي يعتزم مهاجمتها بناءً على أهميتها الحيوية في التأثير على نتائج الحملة.
 

وتابع: "تتضمن خطط الهجوم الأميركية، من بين أمور أخرى، الموارد والأسلحة اللازمة لكل خطوة، كما يأخذ الأميركيون في الحسبان التحديات المفاجئة التي يستعد لها الإيرانيون، ولذلك، من المرجح أن الأميركيين يُعدّون مخزوناً من الأسلحة ويخصصون القدرات اللازمة لمواجهتها".


وانتقل التقرير للحديث عن الساحة الإسرائيلية، وقال إنه "من المُفترض ألا تكون الحملة التي قد تتطور بين الولايات المتحدة وإيران مماثلة لهجوم حزيران 2025 على إيران. ففي حرب الصيف الماضي، كانت المواجهة بين إسرائيل وإيران، ودخلت الولايات المتحدة المشهد في النهاية، لكن الحملة كانت مباشرة بين إسرائيل وإيران".


وذكر التقرير أنَّ الصراع يدور الآن بشكلٍ أساسيّ بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً إنه "من المرجح أن يسعى الإيرانيون في هذه الحالة إلى تركيز جهودهم على استهداف مواقع أميركية في الخليج العربي والشرق الأوسط"، وأضاف: "بعد ذلك، ستسعى طهران إلى الإضرار بالمصالح الأميركية في المنطقة، كالإضرار باقتصاد الوقود العالمي، وهو ما قد يُقصر، في رأيهم، مدة الحملة. مع هذا، لن يُقدم الإيرانيون على أي تحرك ضد إسرائيل إلا في المرحلة الأخيرة، وهنا من المهم التذكير بأن مثل هذه الخطوة قد تُزيد الوضع تعقيداً بالنسبة للإيرانيين، إذ سيُضطرون حينها إلى مواجهة خصمين قويين من جهتين مُختلفتين".


واستكمل: "الجدير بالذكر أيضاً أن الأميركيين يمتلكون منظومة ضخمة من الأقمار الصناعية في الفضاء، بالإضافة إلى أسطول هائل من طائرات المراقبة والتحكم الجوي. صحيح ان قدرة طهران على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل ستكون كبيرة وأكثر مما حصل في حرب صيف عام 2025، لكن مع ذلك، فإن الاقمار الصناعية وعمليات التحكم الجوي ستولد الكثير من المعلومات للإسرائيليين، وهو ما يُترجم بتحسن كبير في جاهزية أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي خصوصاً تلك المرتبطة بنظام صواريخ آرو 3".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
كيف سيكون شكل الهجوم الأميركي على إيران؟ صحيفة إسرائيلية تتوقعه
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 16:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عن إسناد إيران ووضع "حزب الله".. ماذا توقع تقرير إماراتي؟
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 16:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شمخاني: أي هجوم على إيران سيكون "بداية حرب واسعة"
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 16:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Economist": هل يؤدي العنف في إيران إلى حرب أهلية؟
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 16:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

وسائل الإعلام

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-02-25
Lebanon24
09:12 | 2026-02-25
Lebanon24
09:09 | 2026-02-25
Lebanon24
09:05 | 2026-02-25
Lebanon24
09:03 | 2026-02-25
Lebanon24
08:49 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24