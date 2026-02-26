قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟

الحديث داخل أروقة "البيت الجنبلاطي" عن تشكيل اللائحة يبلغ ذروته، خصوصاً أن ما زال مُستفيضاً بشأنِ المرشح الدرزي الثاني ، باعتبار أن "الحسم" لم يتحقق بعدُ على صعيده حتى الآن. ...